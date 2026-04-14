7 PREUKUSNIH JELA SA KUVANIM JAJIMA: Posle Uskrsa možete imati ukusne obroke za nedelju dana

Uživajte u raznovrsnim jelima sa kuvanim jajima nakon Uskrsa. Pripremite ukusne obroke uz 7 jednostavnih recepata koje možete lako napraviti.
Ukoliko su vam ostala kuvana jaja od Uskrsa i već vam je dosadilo da ih jedete uvek na isti način, možete ih iskoristiti za razna jednostavna i ukusna jela. Ova jela su brza za pripremu, ne zahtevaju posebne sastojke i većinu stvari verovatno već imate u kuhinji.
1. Ćufte od jaja
Sastojci:
- 300 g šunke ili šunka salame
- 4 kuvana jaja
- 2 sveža jaja
- 2 do 3 kašike prezle
- So, biber, vegeta po ukusu
Priprema:
Kuvana jaja oljuštite i izgnječite viljuškom. Šunku sitno iseckajte pa je dodajte jajima. U posebnoj činiji umutite dva sveža jaja pa ih sjedinite sa smesom. Dodajte začine po ukusu i dobro promešajte. Postepeno dodajte prezlu dok smesa ne postane dovoljno čvrsta da se može oblikovati. Od smese pravite male ćufte i ređajte ih u pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u rerni na 180 stepeni oko 25 minuta dok ne dobiju zlatnu boju.
2. Pečeni rolat od mesa i jaja
Sastojci:
- 500 g mlevenog mesa
- 5 kuvanih jaja
- 2 sveža jaja
- 1 glavica crnog luka
- 7 do 8 kašika prezle
- So, biber, vegeta, aleva paprika
Priprema:
Luk sitno iseckajte i pomešajte sa mlevenim mesom i začinima. Dodajte umućena jaja pa sve dobro sjedinite. Postepeno dodajte prezlu dok smesa ne postane kompaktna. U pleh stavite polovinu smese i poravnajte. Poređajte kuvana jaja po sredini pa ih prekrijte ostatkom mesa. Pecite u rerni na 180 stepeni oko 35 do 40 minuta.
3. Salata od kuvanih jaja
Sastojci:
- 4 kuvana jaja
- Zelena salata
- Paradajz
- Krastavac
- Maslinovo ulje
- Limunov sok
- So i biber
Priprema:
Povrće operite i naseckajte. Stavite u činiju i dodajte kuvana jaja isečena na kriške. Pomešajte maslinovo ulje, limunov sok, so i biber pa prelijte preko salate i lagano promešajte.
4. Francuski krompir
Sastojci:
- Krompir
- 5 do 6 kuvanih jaja
- Kobasica
- Pavlaka
- 2 sveža jaja
- So i biber
Priprema:
Krompir skuvajte i isecite na kolutove. Jaja i kobasicu takođe isecite. U vatrostalnu činiju ređajte red krompira, red jaja i red kobasice. Ponavljajte slojeve. Umutite pavlaku sa jajima i prelijte preko. Pecite na 180 stepeni oko 25 minuta.
5. Namaz od kuvanih jaja
Sastojci:
- 6 kuvanih jaja
- Pola šolje majoneza
- 50 g margarina
- 1 kašika senfa
- So i biber
Priprema:
Kuvana jaja izgnječite viljuškom ili izmiksajte. Dodajte omekšali margarin, majonez i senf. Sve dobro sjedinite i začinite po ukusu. Mešajte dok ne dobijete kremast namaz.
6. Punjena jaja
Sastojci:
- 12 kuvanih jaja
- Majonez
- Senf
- So i biber
- Tvrdi sir
Priprema:
Jaja prepolovite i pažljivo izvadite žumanca. Žumanca izgnječite i pomešajte sa majonezom, senfom i začinima. Smesu vratite u belanca. Preko narendajte tvrdi sir.
Pire od kuvanih jaja
Sastojci:
- 4 kuvana jaja
- Majonez
- Senf
- So i biber
- Priprema:
Kuvana jaja izgnječite i pomešajte sa majonezom i senfom. Dodajte so i biber i mešajte dok ne dobijete gladak kremasti namaz. Služiti na tostu ili krekerima.
(Stil)
BONUS VIDEO: