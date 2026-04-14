7 PREUKUSNIH JELA SA KUVANIM JAJIMA: Posle Uskrsa možete imati ukusne obroke za nedelju dana

Uživajte u raznovrsnim jelima sa kuvanim jajima nakon Uskrsa. Pripremite ukusne obroke uz 7 jednostavnih recepata koje možete lako napraviti.

1776150029_Depositphotos_384312040_L.jpg
Foto: Deposit/chasbrutlag
Ukoliko su vam ostala kuvana jaja od Uskrsa i već vam je dosadilo da ih jedete uvek na isti način, možete ih iskoristiti za razna jednostavna i ukusna jela. Ova jela su brza za pripremu, ne zahtevaju posebne sastojke i većinu stvari verovatno već imate u kuhinji.

1. Ćufte od jaja
 

Sastojci:

  • 300 g šunke ili šunka salame
  • 4 kuvana jaja
  • 2 sveža jaja
  • 2 do 3 kašike prezle
  • So, biber, vegeta po ukusu

Priprema:

Kuvana jaja oljuštite i izgnječite viljuškom. Šunku sitno iseckajte pa je dodajte jajima. U posebnoj činiji umutite dva sveža jaja pa ih sjedinite sa smesom. Dodajte začine po ukusu i dobro promešajte. Postepeno dodajte prezlu dok smesa ne postane dovoljno čvrsta da se može oblikovati. Od smese pravite male ćufte i ređajte ih u pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u rerni na 180 stepeni oko 25 minuta dok ne dobiju zlatnu boju.

2. Pečeni rolat od mesa i jaja


Sastojci:

  • 500 g mlevenog mesa
  • 5 kuvanih jaja
  • 2 sveža jaja
  • 1 glavica crnog luka
  • 7 do 8 kašika prezle
  • So, biber, vegeta, aleva paprika

Priprema:

Luk sitno iseckajte i pomešajte sa mlevenim mesom i začinima. Dodajte umućena jaja pa sve dobro sjedinite. Postepeno dodajte prezlu dok smesa ne postane kompaktna. U pleh stavite polovinu smese i poravnajte. Poređajte kuvana jaja po sredini pa ih prekrijte ostatkom mesa. Pecite u rerni na 180 stepeni oko 35 do 40 minuta.

3. Salata od kuvanih jaja


Sastojci:

  • 4 kuvana jaja
  • Zelena salata
  • Paradajz
  • Krastavac
  • Maslinovo ulje
  • Limunov sok
  • So i biber

Priprema:

Povrće operite i naseckajte. Stavite u činiju i dodajte kuvana jaja isečena na kriške. Pomešajte maslinovo ulje, limunov sok, so i biber pa prelijte preko salate i lagano promešajte.

4. Francuski krompir


Sastojci:

  • Krompir
  • 5 do 6 kuvanih jaja
  • Kobasica
  • Pavlaka
  • 2 sveža jaja
  • So i biber

Priprema:

Krompir skuvajte i isecite na kolutove. Jaja i kobasicu takođe isecite. U vatrostalnu činiju ređajte red krompira, red jaja i red kobasice. Ponavljajte slojeve. Umutite pavlaku sa jajima i prelijte preko. Pecite na 180 stepeni oko 25 minuta.

5. Namaz od kuvanih jaja


Sastojci:

  • 6 kuvanih jaja
  • Pola šolje majoneza
  • 50 g margarina
  • 1 kašika senfa
  • So i biber

Priprema:

Kuvana jaja izgnječite viljuškom ili izmiksajte. Dodajte omekšali margarin, majonez i senf. Sve dobro sjedinite i začinite po ukusu. Mešajte dok ne dobijete kremast namaz.

6. Punjena jaja


Sastojci:

  • 12 kuvanih jaja
  • Majonez
  • Senf
  • So i biber
  • Tvrdi sir

Priprema:

Jaja prepolovite i pažljivo izvadite žumanca. Žumanca izgnječite i pomešajte sa majonezom, senfom i začinima. Smesu vratite u belanca. Preko narendajte tvrdi sir.

Pire od kuvanih jaja

Sastojci:

  • 4 kuvana jaja
  • Majonez
  • Senf
  • So i biber
  • Priprema:

Kuvana jaja izgnječite i pomešajte sa majonezom i senfom. Dodajte so i biber i mešajte dok ne dobijete gladak kremasti namaz. Služiti na tostu ili krekerima.

(Stil)

