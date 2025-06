DREVNI HLEB OSVOJIO TURSKU! Recept star 5.000 godina postao apsolutni moderni hit (FOTO)

U centralnom delu Turske, arheolozi su otkrili odlično očuvan komad drevnog hleba ispod praga jedne kuće. Ono što ga čini posebnim nije samo starost, već i činjenica da je očuvao oblik – ravan kao palačinka, sa prečnikom od 12,7 centimetara.

Hleb je napravljen od prastare sorte pšenice, sa dodatkom sočiva i lista biljke koja je služila kao prirodni kvasac. I tu počinje moderna priča: lokalna pekara, na podsticaj gradskih vlasti, pokušala je da ponovo napravi ovaj hleb.

Pošto originalne žitarice više ne postoje, koristili su njihove bliske rođake, bulgur i sočivo.

Rezultat? Potpuni trijumf!

Prva tura nestala je sa rafova u roku od nekoliko sati.

5,000-year-old bread rises again.



In the early Bronze Age, a piece of bread was buried beneath the threshold of a house in what is today central Turkey. Now, more than 5,000 years later, archaeologists have unearthed it, and helped a local bakery to recreate the recipe -- with… pic.twitter.com/eJhym0WvEF