Najizolovanija država na svetu: Nalazi se u Tihom okeanu, zauzima ogromnu površinu, a evo zašto je ljudi retko posećuju

Iako Kiribati zauzimaju ogromnu okeansku površinu, kopnena teritorija ove ostrvske države iznosi svega 811 kvadratnih kilometara.

Daleko od popularnih turističkih ruta i poznatih letovališta, u Tihom okeanu nalazi se jedna od najizolovanijih država na svetu koja godišnje privuče svega oko 9.500 turista. Reč je o Kiribatiju, ostrvskoj zemlji koja je za mnoge putnike i dalje gotovo nepoznata destinacija.

Ova jedinstvena država ima neobičnu geografsku osobinu – prostire se kroz sve četiri hemisfere Zemlje. Kiribati se sastoje od 32 atola, od kojih je oko 20 naseljeno, a ukupno stanovništvo broji oko 140.000 ljudi.

Zašto je i dalje slabo posećeno mesto

Iako zauzima ogromnu okeansku površinu, njena kopnena teritorija iznosi svega 811 kvadratnih kilometara, što je čini manjom čak i od velikih svetskih metropola poput Los Anđelesa ili Sao Paula. Upravo ta rasprostranjenost na ogromnom prostoru dodatno doprinosi njenoj izolovanosti.

Nizak broj turista nije slučajan. Kiribati se suočavaju sa ozbiljnim izazovima, među kojima su geografska udaljenost, ograničena infrastruktura i velika ranjivost na klimatske promene. Sve to zajedno utiče na to da se do ove zemlje putuje retko i teško.

Teško i skupo putovanje

Takođe, pristup Kiribatiju je možda najveća prepreka za posetioce. Ne postoje trajektne veze i jedina opcija je avionom, dugim i komplikovanim rutama.

Putnici obično prolaze kroz čvorišta kao što su Los Anđeles, Singapur ili Havaji, a ukupno trajanje putovanja prelazi 24 sata, dok se troškovi kreću na visokom nivou.

Upravo to, vlasti Kiribatija svesno se opredeljuju za model održivog i "sporog" turizma, kako bi sačuvale svoje prirodne lepote, bele peščane plaže i tirkizno more koje ostaje gotovo netaknuto.

Poprište teških borbi

Glavni grad Tarava ima i značajno mesto u istoriji, jer je tokom Drugog svetskog rata bio poprište teških borbi.

Na ostrvu Betio odigrala se jedna od najkrvavijih bitaka na Pacifiku, u kojoj je poginulo na hiljade ljudi, a na kraju su pobedu odnele američke snage.

