NA OVE DATUME NE ZAKAZUJTE SVADBE: Veruje se da ćete privući lošu sreću

Kako bi sebi obezbedili dug i srećan brak, mlada i mladoženja se često pridržavaju starih verovanja.

Neka od starih verovanja o venčanjima, vezuju se i za datume koje treba zaobilaziti u širokom luku, ukoliko ne želite "maler".

Za svaki od navedenih perioda, kada su na snazi "zabrane" stupanja u brak, postoji i objašnjenje.

Kako bi sve bilo "po propisima", u Srbiji se decenijama ljudi ne venčavaju tokom Velikog posta, Petrovdanskog posta, Uspenskog posta i Božićnog posta, kao i tokom Badnjeg dana, perioda od Rođenja Hristovog do Bogojavljenja.

Usekovanje glave Jovana Krstitelja, dan Vozdviženja Krsta Gospodnjeg, Krstovdana, takođe se ne prave svadbe.

Naime, tokom četiri velika posta, kao i tokom dana kada su jednodnevni postovi, uzdržava se od bračnih i telesnih zadovoljstava. Osim toga, u tim danima se ne preteruje u hrani, niti veselju.

Usekovanje glave Jovana Krstitelja i Krstovdan, dani su posvećeni velikom stradanju i mučeništvu.

U periodu od Božića do Bogojavljenja se ne posti, ali se proslavlja Hristovo rođenje, pa prema crkvenim shvatanjima ljudska slavlja treba odložiti.

Veruje se da nije dobro stupiti u brak ni tokom Maslenice, nedelje pre Velikog posta. Sedmica koja je u narodu poznata kao Bela nedelja, pripremni je period za Veliki post i period odvikavanja od zadovoljstava.

(Informer)

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