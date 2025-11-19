POSLEDNJE REČI DžONA KENEDIJA: Pogledajte šta je izgovorio nekoliko trenutaka pre atentata

Mnoga pitanja o atentatu su još uvek nerešena.

Džon F. Kenedi je ubijen 22. novembra 1963. godine, ali i više od šest decenija kasnije, mnoga pitanja i dalje lebde u vezi sa smrću predsednika i burnim posledicama.

Slike atentata na Džona F. Kenedija urezane su u nacionalnu svest. Ružičasta haljina Džeki Kenedi poprskana krvlju. Poslednji predsednikov pozdrav rukom, njegov poslednji osmeh. Sićušna figura njegovog sina, Džona F. Kenedija Mlađeg, koji salutira očevom kovčegu tokom tužne predsednikove sahrane. Dakle, šta se tačno dogodilo tokom atentata na Dž. F. Kenedija?

Zavisno od toga koga pitate, atentat na Kenedija je ili bio jednostavan slučaj usamljenog ubice, Lija Harvija Osvalda, ili nemoguća zbrka zavere, stranih aktera i mafije. Ali priča se završava isto u oba slučaja. Jednog sunčanog popodneva u Teksasu, na dan za koji niko nije očekivao da će biti presudan, Sjedinjene Države su se zauvek promenile.

Ovo je priča o atentatu na Džona F. Kenedija, trenutku koji je okončao sunčane dane američkog "Kamelota".

Kuda je Dž. F. Kenedi išao kada je ubijen?

Jutro na dan atentata, predsednik je započeo dan u Fort Vortu u Teksasu. Govorio je maloj publici okupljenoj ispred njegovog hotela i čuveno im je rekao: "Gospođa Kenedi se sprema. Treba joj više vremena, ali, naravno, izgleda bolje od nas kada to učini", pre nego što je sa suprugom odleteo na sledeće odredište u Dalasu.

Po dolasku, predsednički par se pridružio guverneru Teksasa, Džonu Koneliju, i njegovoj supruzi, Neli, koji su čekali u crnom Linkoln kontinentalu limuzini iz 1961. godine. Krov automobila je bio spušten, a četvorka se uputila sa aerodroma ka Dalas trejd martu (tržnici), gde je Kenedi trebalo da održi govor. Pratili su ih i potpredsednik Lindon Džonson i njegova supruga, lejdi Bird Džonson, koji su išli u drugom automobilu.

NJihova ruta ih je sudbonosno vodila kroz centar Dalasa.

Gde se dogodio atentat na Džona F. Kenedija?

Predsednička kolona vozila imala je rutu dugu 16 kilometara od aerodroma do tržnice Dalas trejd mart. Mnoštvo ljudi se tiskalo na ulicama da vide predsednika, a uzbuđenje je raslo svaki put kada bi ljudi ugledali Kenedija i prvu damu kako sede zajedno u zadnjem delu automobila. Zatim, u 12:30 časova, Kenedijev automobil je skrenuo sa Glavne ulice i ušao u Dili plazu.

I tu su, na užas okupljenih, odjeknuli iznenadni pucnji.

Koje su bile poslednje reči Dž. F. Kenedija?

Prema knjizi "Četiri dana u novembru: Atentat na predsednika Džona F. Kenedija" Vinsenta Bugliozija, Džon F. Kenedi je izgovorio svoje poslednje reči kao odgovor na pitanje. Neposredno pre pucnjave, Neli Koneli se okrenula i rekla: "Gospodine predsedniče, sada nas valjda ne možete ubediti da u Dalasu nema nekih koji vas vole i cene, zar ne?"

Kenedi je odgovorio svojim poslednjim rečima: "Ne, sigurno ne mogu."

Iako su neki izveštavali da su poslednje reči Džona F. Kenedija bile: "Moj Bože, pogođen sam", to bi predsedniku verovatno bilo nemoguće da izgovori s obzirom na to kako je pogođen.

(Stil)

BONUS VIDEO: