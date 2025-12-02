"TO MOŽE SVAKI SREDNJOŠKOLAC": 14 puta dobio na lutriji uz pomoć šeme koju je osmislio - jurio ga FBI, a sada uživa na ostvru

Stefan Mandel, rumunsko-australijski ekonomista, osmislio je sistem pomoću kog je 14 puta osvojio lutriju.

Dok većina ljudi sanja o luksuznom životu koji bi mogli voditi ako osvoje lutriju – automobilima, nekretninama, putovanjima i svim blagodatima koje donosi bogatstvo – za ogromnu većinu to ostaje nedostižna fantazija.

Međutim, Stefan Mandel, 91-godišnji rumunsko-australijski ekonomista, dokazao je da je moguće prevariti sistem. On je lutriju osvojio čak 14 puta, i to ne zahvaljujući sreći, već hladnoj matematičkoj računici.

Kako je Mandel smislio plan

Mandel je znao da je šansa za dobitak s jednom kartom izuzetno mala. Umesto da se oslanja na sudbinu, odlučio je da napravi genijalan plan.

Organizovao je grupu investitora i osnovao udruženje International Lotto Fund (LIF). Ideja je bila jednostavna – zajednički da skupe novac i kupe ogroman broj tiketa, čime su drastično povećavali šansu za dobitak.

„Teoretski, bilo ko može da kupi sve moguće kombinacije“, objasnio je jednom prilikom u intervjuu na Jutjubu. „Svaki srednjoškolac može da izračuna te kombinacije. Ali niko pre nas nije razvio logistički sistem za podnošenje tolikog broja listića. Mi smo bili jedini pobednici – i to je bilo to.“

14 dobitaka i milionske sume

NJegov sistem je počeo da funkcioniše. Mandelova grupa je ukupno ostvarila 14 dobitaka na lutriji. Iako nisu svaki put pogađali džekpot, osvajali su značajne sume, dovoljne da Stefan sebi obezbedi kuću i lagodan život.

Jedan od najčuvenijih slučajeva dogodio se u američkoj saveznoj državi Virdžiniji. Tamo se izvlačilo šest brojeva od 1 do 44, što znači da postoji 7.059.052 mogućih kombinacija.

Mandel je okupio 2.524 investitora i uspeo da isprinta dovoljno listića sa svim kombinacijama. Rezultat: osvojili su glavnu nagradu od 27 miliona dolara, uz dodatnih 900.000 dolara od listića koji su zauzeli druga i treća mesta.

Sumnje, istrage i optužbe

Kako su se dobitci nizali, zvaničnici su postajali sve sumnjičaviji. Mandel i njegov tim optuženi su za pranje novca, a slučajem su se bavili i CIA i FBI.

Godinama kasnije, oslobođen je svih optužbi i povukao se iz sveta lutrije.

Život na ostrvu i kraj „sistema“

Danas, Stefan Mandel živi mirnim životom na ostrvu Vanuatu u Južnom Pacifiku, mestu poznatom po vulkanima i vodopadima. NJegova metoda je u međuvremenu postala nemoguća – nova zakonska regulativa u SAD-u i Australiji zabranjuje masovnu kupovinu tiketa, kao i njihovo ispisivanje kod kuće.

Drugim rečima, Mandelov trik više se ne može ponoviti.

Mandelova formula za dobitak

NJegova „matematička magija“ može se svesti na nekoliko koraka:

Izračunajte ukupan broj mogućih kombinacija. (Na primer, za lutriju sa šest brojeva od 1 do 40 postoji 3.838.380 kombinacija).

Pronađite lutrije gde je džekpot najmanje tri puta veći od broja mogućih kombinacija.

Okupite investitore i prikupite novac (Mandel je za lutriju u Virdžiniji angažovao 2.524 investitora).

Kupite ili isprintajte sve kombinacije. (Tada je to bilo dozvoljeno, danas bi tikete morali kupovati direktno u prodavnici).

Predajte tikete i sačekajte izvlačenje.

Isplatite investitore.

Kada je 1987. osvojio 1,3 miliona dolara, Mandel je sebi ostavio svega 97.000.

Matematički genije ili kockarski Robin Hud?

Priča Stefana Mandela pokazuje da se i najstroži sistemi mogu nadmudriti kada se spoje matematika, organizacija i hladna logika.

Ipak, ostaje pitanje – da li je Mandel bio genije koji je pobedio sistem ili kockarski Robin Hud koji je igrao na tankoj liniji zakona?

Jedno je sigurno: ono što je njemu pošlo za rukom, danas više nikome ne bi bilo moguće.

(Kurir)

