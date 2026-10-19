KESTEN ČUVA SRCE, POMAŽE PROBAVI I MOŽE DA BUDE SAVEZNIK U MRŠAVLJENJU: Evo ko treba da ga jede, a ko da pripazi

Oktobar je u punom jeku, što znači da ulice počinje da ispunjava očaravajući miris pečenog kestenja, jedne od omiljenih namirnica u jesenjim danima. Jesti ga ili ne i koliko, česta je dilema onih koji paze na ishranu, a mi smo istražili kako kesten utiče na zdravlje.

Miris pečenog kestenja je jedan od znakova jeseni, ali on nije samo ukusan već i pun nutrijenata i, samim tim, vrlo, vrlo korisan za zdravlje.

Kesten sadrži vlakna, vitamin C, vitamine B grupe, kalijum i antioksidanse, zbog čega je vrlo koristan ako se doda uravnoteženoj i ravnovrsnoj ishrani.

Ali postoji li neko kome se posebno preporučuje kesten u jesenjim danima? Medicinska platforma Healthline je izdvojila najveće zdravstvene prednosti kestenja, pa ako spadate u neku od grupa koje će imati najviše koristi od njih, pokušajte da jedete ovaj zdravi plod sve češće.

1. Za one koji žele da unesu više hranljivih materija

Kesten je mali, ali njegov nutritivni sastav može da ponudi mnogo toga. Za razliku od većine drugih orašastih plodova, kesten sadrži malo masti, a bogat je ugljenim hidratima i dobar je izvor vlakana.

Porcija od deset pečenih kestena, koja ima oko 84 grama, sadrži približno 206 kalorija i 4,3 grama vlakana. Uz to, on pruža vitamin C, vitamin B6, folate, mangan i bakar, brojne druge minerale i vitamine koji učestvuju u raznim procesima važnim za normalno funkcionisanje organizma.

Zato se kestenje preporučuje svima koji žele da im ishrana bude raznovrsnija, umesto da se uvek oslanjaju na iste grickalice!

2. Za ljude koji brinu o zdravlju srca

Ako vodite računa o krvnom pritisku i zdravlju kardiovaskularnog sistema, kestenje može da bude od ogromne koristi.

Jedna od njegovih prednosti za srce je svakako to što ima mnogo kalijuma, minerala koji doprinosi regulaciji krvnog pritiska i normalnom radu srca. Kestenje sadrži i antioksidanse, među kojima su vitamin C, galna i elaginska kiselina, a poznato je da antioksidansi pomažu u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa, procesa koji se povezuje s većim rizikom od različitih hroničnih bolesti, uključujući bolesti srca.

Ipak, važno je imati na umu da nijedna namirnica sama po sebi ne može da garantuje zdravlje srca. Mnogo je značajnija ukupna ishrana, uz redovnu fizičku aktivnost i druge zdrave navike, a ako tome dodate i kestenje – uradili ste mnogo za svoje telo!

3. Za one koji žele bolju probavu

Pošto spada u namirnice bogate vlaknima, kestenje može da doprinese redovnijem pražnjenju creva i lakšem prolasku stolice. Vlakna u debelom crevu, takođe, služe i kao hrana "dobrim" crevnim bakterijama, koje ih fermentišu i pr itome stvaraju jedinjenja važna za zdravlje crevne sredine.

Ovakav način ishrane može da doprinese i boljoj kontroli upalnih procesa i šećera u krvi. Naravno, za urednu probavu su važni i dovoljan unos tečnosti, kretanje i raznovrsna ishrana.

4. Za one koji žele da kontrolišu telesnu težinu

Ako želite nešto ukusno i zasitno, a radije biste izbegli grickalice koje sadrže mnogo masti i dodatog šećera, trk po kestenje!

Vlakna, naime, doprinose osećaju sitosti i mršavljenju, dok kestenje u poređenju s većinom orašastih plodova ima manje masti i manje kalorija po gramu. To ga čini odličnim dodatkom jelovniku dok pokušavamo da smršamo!

5. Za one koji žele više antioksidanasa u ishrani

Antioksidansi su jedinjenja koja pomažu organizmu da se zaštiti od delovanja slobodnih radikala a kestenje sadrži nekoliko vrsta ovih zaštitnih materija, uključujući vitamin C, polifenole, galnu i elaginsku kiselinu.

Povišen šećer u krvi i kestenje – da ili ne?

Kad je reč o tome kako kesten utiče na organizam u kom je šećer u krvi povišen i preporučuje li se dijabetičarima, odgovor je pomalo komplikovan.

Kestenje, naime, sadrži vlakna koja mogu da uspore apsorpciju ugljenih hidrata, ali ima i relativno visok sadržaj ugljenih hidrata u poređenju s drugim orašastim plodovima.

Zbog toga ljudi s dijabetesom ili predijabetesom ne moraju da ga izbegavaju, ali bi ipak trebalo da obrate pažnju na veličinu porcije i uračunaju ga u ukupan unos ugljenih hidrata. Individualne potrebe se razlikuju, pa je kod osoba koje imaju poteškoće s regulacijom šećera u krvi korisno da se posavetuju s lekarom ili nutricionistom kad je u pitanju kestenje.

(Glossy)

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