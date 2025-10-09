ON JE BIO NAJVEĆA LJUBAV KOKO ŠANEL: Mama ga je nagovorila da se oženi drugom, čim je to uradio - vratio se NJOJ!

Ni uspešnim ženama nisu strane ljubavi i ranjivosti. I legendarna Koko Šanel nije izuzetak — osećanja su igrala značajnu, čak i fatalnu, ulogu u njenom životu i sudbini.

Koko Šanel je širom sveta poznata kao legendarna dizajnerka koja je napravila revoluciju kada je u pitanju ženska moda. Zahvaljujemo joj se na maloj crnoj haljini i vanvremenskom parfemu Šanel br. 5. Međutim, Koko nije bila samo dizajnerka ili ikona stila, već žena kojoj nisu bile strane najobičnije ljudske emocije, emocionalna iskustva i, naravno, želja da voli i bude voljena. Imala je mnogo muškaraca u svom životu, ali je Artur Kapel odigrao sudbonosnu ulogu u sudbini modne trendseterke i ukrao joj srce.

LJubav se desila na prvi pogled

NJihov prvi susret dogodio se na lovu, mada nije sve bilo tako jednostavno i bajkovito. Činjenica je da je 26-godišnja Gabrijela već bila sama u vreme kada su se upoznali: pokrovitelj mlade modistkinje bio je francuski aristokrata i konjički oficir Etjen de Balsan, Kapelov najbliži prijatelj. Da li su između Koko i Etjena postojala prava osećanja, nije sigurno, jer je afera verovatnije bila proračunata za oboje: atraktivna mlada žena je očajnički želela da pobegne od siromaštva i uđe u visoko društvo, dok je bogati muškarac jednostavno podržavao njenu strast, bez namere da je oženi.

Iako je Šanel vrlo lako prekinula ovu vezu, koja je počela u kabareu, Balsan je ipak ostavio traga na njoj: upravo je Etjen dao dizajnerki nadimak „Koko“, koji joj je ostao do kraja života (pa čak i nakon njegove smrti).

Tokom veze sa Balsanom, Koko je napravila svoje prve korake u modi, kreirajući šešire za uticajne Francuskinje, ali njen dečko to nije shvatao ozbiljno. Smatrao je njenu zaljubljenost u Šanel privremenim ženskim hirom, pa je stalno ismevao i ponižavao Koko. Iako devojka uopšte nije bila srećna, već je bila slomljena beskrajnim prekorima, nije žurila da ode, jer ju je oficirov ​​novac približio njenom snu da postane modna ikona.

Onda jednog dana, u posetu dolazi Etjenov bliski prijatelj, engleski magnat uglja Artur Kapel, glavna i fatalna ljubav velike Koko Šanel. Boj (kako ga je njegovo uže okruženje nazvalo) i Gabrijela osetili su trenutnu privlačnost. Preduzetnik je odmah shvatio da je ova devojka drugačija. Dugo i pažljivo je slušao njene snove o svetu visoke mode, podržavao njene poduhvate i poštovao njen rad. Gabrijelina krila su porasla i nije imalo smisla kriti ih od Etjena de Balzana. Zgodni Artur, srcelomac, nesvesno se zaljubio u Šanel. Ne kažu bez razloga da snaga duha i odlučnost privlače muškarce mnogo više od lepih očiju i modernih cipela.

Borba oko srca modne dizajnerke

LJubomora može da čini čuda! Primetivši međusobnu privlačnost između svoje voljene i prijatelja, Balzan je prevazišao svoj aristokratski ponos i ušao u bitku za Gabrijelino srce. Oficir je doneo ozbiljnu odluku da se oženi dizajnerkom, ali je bilo prekasno. Iako je romansa sa francuskim aristokratom otvorila sva vrata koja je Šanel dugo želela da otvori, njeno neposlušno srce je već bilo zauvek posvećeno Boju. Par je zajedno napustio Etjenovo imanje.

Doživotna romansa

Od prvog dana njihove veze, Kapel nije štedeo novac u podržavanju snova svoje žene. Podržavao je njeno životno delo na svaki način, ne samo kroz velikodušnu finansijsku podršku već i, naravno, kroz emocionalnu. Sreća Koko je brzo krenula uzlaznom putanjom: uz Arturovu pomoć, Šanel je 1910. godine otvorila prodavnicu šešira u Parizu, čija je adresa sada poznata svakom ljubitelju mode: ulica Kambon 31.

Kako je ostala večna ljubavnica?

Međutim, aristokratski zakoni, surovi prema pravoj ljubavi, nisu poštedeli ovaj par. Godine 1918, Kapel se oženio Engleskinjom Dajanom Vindam kako bi poštovao tradiciju, porodicu, društvo i nastavio svoju porodičnu lozu. Naravno, nije bilo ljubavi. Možda je upravo spoznaja da, iako je Artur legalno „pripadao“ drugoj ženi, njegovo srce je zauvek bilo dato samo njoj, pomogla Koko da čvrsto prihvati ovaj brak. Naravno, taj savez nije sprečio nastavak njihove romanse. Šanel i Kapel su nastavili da provode svo slobodno vreme zajedno, uživajući u svakom dragocenom minutu. Poznato je da je jednom, kada je velika dizajnerka već postigla svetsko priznanje i potpunu finansijsku nezavisnost, rekla svom voljenom: „Trebalo je samo da sačekaš da postanem poznata, i tada bismo bili srećni.“ Na šta je Artur mirno odgovorio: „Jesmo li nesrećni?“

Udarac sudbine od kojeg se nikada nije oporavila

Izgleda da je sudbina imala druge planove za ovo dvoje. Jednog dana, Koko Šanel je primila potresne vesti da je njen voljeni Boj doživeo saobraćajnu nesreću. I iako su se lekari borili da mu spasu život, Kapelovo srce je zauvek prestalo da kuca.

Ovaj događaj je slomio Koko Šanel, ali joj je istovremeno pomogao da konačno i nepovratno osvoji svet mode. U svojoj tuzi za izgubljenom srećom, ožalošćena Koko je stvorila svoju legendarnu crnu haljinu. Nije slučajno što će baš ovaj odevni predmet nositi češće nego bilo koji drugi: ikona stila će oplakati ljubav svog života do poslednjeg dana. U trenutku smrti Artura Kapela, slavna modna dizajnerka je zauvek zaključala svoje srce za druge muškarce.

