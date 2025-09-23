6 ZAPOVESTI MARTE STJUART ZBOG KOJE JOJ LICE IZGLEDA BESPREKORNO U DEVETOJ DECENIJI: Jednu stvar nikada ne preskače!

Lice TV zvezde Marte Stjuart izgleda fantastično. Kako kaže, nije se podvrgala plastičnim operacijama, već sledi nekoliko jednostavnih, a efikasnih pravila koje apsolutno svako može da priušti i primeni.

TV zvezda i jedan od najvećih lifestyle gurua proteklih godina, Marta Stjuart ima 84 godine i izgleda neverovatno.

Da su godine samo broj i da lice decenijama ne mora da izgubi sjaj i dobar izgled, Marta Stjuart samo dokazuje.

Ona već decenijama vodi računa kakvu hranu unosi u organizam i dosta se kreće.

- Trudim se da idem na pilates više puta nedeljno. Neću da počnem da živim loše zato što starim - izjavila je ona jednom prilikom.

Međutim ona i ima svoja pravila koja se tiču nege kože koja je nagrađuju negovanim i mladolikim izgledom.

Evo koja pravila su u pitanju:

Nikad ne ide da spava, a da nije prethodno skinula svu šminku

Lice pere uljem za bebe, pogotovo nakon snimanja kada na licu ima mnogo šminke

Svako jutro stavlja masku za lice. Budi se oko 5 ujutru i drži je sat vremena

Svaki dan pije zeleni sok koji sama priprema i smatrada je u njemu tajna zdrave kože i kose

Sklanja se od sunca i svaki dan nanosi na kožu kremu za sunčanje, koju meša sa puderom

Tretmane lica svodi na minimum. Nikad nije bila na hemijskom pilingu, a tvrdi da nikada nije imala ni plastičnu operaciju.

(Glossy)

