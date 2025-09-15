FARBATE KOSU KOD KUĆE? Ove greške pravi većina žena

Za farbanje kose kod kuće potrebno je da znate nekoliko pravila

Iako mnogi frizeri ne preporučuju farbanje kose kod kuće, ponekad je to najbolja i najjeftinija opcija. Ali pre toga je dobro znati neka pravila.

Evo nekih uobičajenih grešaka koje biste sigurno želeli da izbegnete sledeći put kad se budete sami farbali kod kuće...

Ne menjajte farbu ako ste zadovoljni rezultatima

Nikad nemojte koristiti drugu marku boje ako onom koju koristite postižete dobre rezultate.

Ne nanosite boju bez dva ogledala

Farbanje zadnjeg dela glave, ako to sami radite, može da bude poprilično nezgodno. Upotrebite ručno ogledalo da proverite i taj deo glave u ogledalu ispred vas, da neki deo ne bi ostao neofarban.

Ne kupujte samo jednu tubu boje

Ako imate dugu ili gustu kosu, moguće je da će vam trebati više od jedne kutije/tube. Zato je dobro imati barem dve, jer nikad ne znate koliko će kosi trebati boje. Bolje je u svakom slučaju imati više nego manje.

Ne zaboravite da zaštitite kožu

Važno je i zaštititi kožu tokom farbanja kose, naročito linije oko ivice glave, tik uz kosu. Da ne biste završili s čelom ili ušima u boji, na to područje nanesite masniju kremu koja će upiti boju.

Ne skidajte boju s kose vrućom vodom

Vruća voda je prijatna, ali podiže spoljašnji sloj boje kose, pa boja pre izbledi. Idealno bi bilo nakon farbanja isprati kosu hladnijom vodom, kako bi se boja bolje održala.

Ne perite kosu dan kasnije

Izbegavajte da perete kosu dan ili dva nakon farbanja, jer je toliko vremena potrebno da se boja dobro učvrsti i kasnije bolje održi.

Izbegavajte vruće uređaje nakon farbanja

Iako profesionalci često koriste pegle i slične aparate, kod kuće je bolje ostaviti ih po strani ako ste tek ofarbani. Naime, dodatna toplota uzrokovaće slabljenje boje, pa kosa može postati suva i krta. Bolje ju je pustiti da se oporavi, pa tek nakon nekoliko dana krenuti s posebnim tehnikama oblikovanja.

