Bez obzira na to da li volite zimu ili ne, sezona prazničnih svečanosti i hladnog vremena ubrzano se približava. Iako garderoba igra glavnu ulogu u prilagođavanju izgleda zimskim uslovima, možda ćete poželeti i promenu frizure sa dolaskom nove sezone.

Leto često inspiriše prelazak u plave nijanse, dok su vas ovogodišnji jesenji trendovi možda naveli da isprobate tonove tamnijig pramenovima. Jedno je sigurno, kada su u pitanju najpopularniji izgledi ove sezone: sve treba da deluje potpuno prirodno i nenametljivo.

- Zima 2026. godine u znaku je bogatih, višeslojnih boja koje deluju zdravo i skupoceno. Zamislite frizure koje izgledaju opušteno i prirodno, usklađene sa vašim prirodnim tenom. Primećujem da se klijenti udaljavaju od oštrih kontrasta i preterano tretiranih pramenova, okrećući se suptilnijim tehnikama poput "bejbilajts" (nežnih svetlih pramenova) i tamnijih pramenova, uz sjajnu završnicu i boje koje izgledaju lepo čak i kada kosa počne da raste - kaže Džina Rivera, frizerka poznatih ličnosti, za Whowhatwear.

Vaša zimska nijansa kose ne bi trebalo samo da izgleda kao da ne zahteva trud – ona bi zaista trebalo da bude takva. Stilisti se slažu da je zima već dovoljno ispunjena obavezama, pa nema potrebe za višečasovnim odlascima u frizerski salon ili svakodnevnim dugotrajnim sređivanjem kose. Upravo zato su trenutno veoma popularne boje koje ne zahtevaju zahtevno održavanje, a ipak deluju sjajno i luksuzno.

- Ponekad je, da bi se postigao taj efekat neposrednog, prirodnog izgleda, potrebno izdvojiti malo više vremena pri prvoj poseti salonu, uz upotrebu pramenova različitih tonova (svetlijih i tamnijih) koji stvaraju mekšu, prirodniju nijansu koja deluje kao da je već "srasla" s kosom - objašnjava Barb Tompson, kolorista poznatih ličnosti.

Koje boje kose se izdvajaju kao vodeći trendovi bojenja kose za zimu 2026?

Plava boja u nijansi šampanjca

Možda ćete pomisliti da bi tokom zime trebalo da svoju kosu ofarbate u nekoliko nijansi tamniju boju, ali stručnjak za bojenje kose, Loren Paljoniko, smatra drugačije.

- Kao neko ko je specijalizovan za plavu kosu, primećujem da klijenti traže svetlije, a ne tamnije nijanse - navodi ona. To nije samo zato što ona, uglavnom, radi sa plavušama, već zato što klijenti dolaze sa istim problemom:

- Osećaju da im lice deluje ispijeno i bledo ako tokom zime ne osvetle kosu.

Rivera ove sezone primećuje sličan trend, gdenežni bež tonovi koji podsećaju na mehuriće u čaši šampanjca, zamenjuju jarke, letnje zlatne tonove koji izgledaju kao da su „okupani“ suncem.

Tamni espreso

Nijansa koju ste možda primetili kod Hejli Biber. U pitanju je bogata, višeslojna „espreso” smeđa koja za kosu koja će biti vodeći izbor među brinetama ove sezone.

Meri Kejt O'Konor, kaže da njene klijentkinje često donose fotografije upravo Hejli Biber (kao i Dakote Džonson) kada traže „bogatu espreso smeđu” boju.

- Bogata espreso nijansa je trend koji viđamo tokom zimskih meseci, jer odgovara tom periodu godine kada su boje oko nas tamnije. Zahvaljujući punoći i bogatstvu boje, kosa deluje gušće, sjajnije i luksuznije.

Crvenkasto-ćilibarna

Crvena boja je uvek aktuelna, bez obzira na godišnje doba, ali se tokom zime posebno primećuje porast popularnosti zimske varijante kestenjasto-crvenih nijansi. U igru ulazi „kestenjasto-ćilibarna” (russet amber) – nešto tamnija narandžasto-crvena nijansa, obogaćena tonovima karamele i smeđe boje.

- Za zimu bih bakarnu nijansu učinio malo dubljom, uz zadržavanje nekoliko suptilnih zlatnih pramenova oko lica i na samim krajevima kose - kaže frizre poznatih, Mat Rez.

- Sviđa mi se što u zatvorenom prostoru kosa deluje bogato i intenzivno, a čim izađete napolje, pojavi se taj diskretan zlatni odsjaj. Tražite bogatu bakarnu osnovu sa finim zlatnim pramenovima na mestima gde želite najviše svetlosti.