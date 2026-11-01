ŠTA SU FRANCUSKI PRAMENOVI? Daju prirodan izgled, nećete morati da se farbate mesecima i žene ih obožavaju (FOTO)

Ako ste razmišljali o promeni boje kose koja zatheva minimalno održavanje, tu je tehnika koju frizeri zovu "francuski pramenovi".

Ako volite onaj nežan, opušten izgled kose koja deluje prirodno, ali vas plaši održavanje koje često prati klasične pramenove, možda bi trebalo da se raspitate kod svog frizera o „francuskim pramenovima”.

„Francuski pramenovi" su tehnika bojenja kose osmišljena tako da klijentima pruži uslugu koja štedi i vreme i novac, a istovremeno daje efekat potpunog tretmana u salonu.

- Zasnovani na suptilnoj igri dimenzija, "francuski pramenovi" stvaraju mekši izgled, kao da je kosa već duže vreme takva. Primenjuje se tehnika blagog tapiranja pramenova, što omogućava besprekorno stapanje, prirodan izgled i ujednačenu nijansu - kaže Adina Pignatare, kreativna predstavnica Loreala za Real Simple.

Za razliku od klasičnih pramenova, koji često stvaraju jasnu razliku između samog obojenog pramena i ostatka kose i zahtevaju često obnavljanje kako kosa raste, „francuski pramenovi” su osmišljeni tako da od prvog dana deluju suptilno, a nakon nekoliko meseci izgledaju još bolje. Rezultat je kosa koja deluje kao da ju je sunce prirodno osvetlilo, a ne kao da je upravo tretirana u salonu. Prilikom rasta kose, prelaz je mnogo blaži, pa nema potrebe za brzim zakazivanjem novog termina u salonu.

Ako ste poželeli osveženje frizure, ali niste za sate provedene u salonu i stalno održavanje boje, ovo bi moglo da bude idealno rešenje za vas.

