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ŠTA SU FRANCUSKI PRAMENOVI? Daju prirodan izgled, nećete morati da se farbate mesecima i žene ih obožavaju (FOTO)

Ako ste razmišljali o promeni boje kose koja zatheva minimalno održavanje, tu je tehnika koju frizeri zovu "francuski pramenovi".

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Foto: Deposit/ sasapanchenko.gmail.com
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Ako volite onaj nežan, opušten izgled kose koja deluje prirodno, ali vas plaši održavanje koje često prati klasične pramenove, možda bi trebalo da se raspitate kod svog frizera o „francuskim pramenovima”.

„Francuski pramenovi" su tehnika bojenja kose osmišljena tako da klijentima pruži uslugu koja štedi i vreme i novac, a istovremeno daje efekat potpunog tretmana u salonu.

- Zasnovani na suptilnoj igri dimenzija, "francuski pramenovi" stvaraju mekši izgled, kao da je kosa već duže vreme takva. Primenjuje se tehnika blagog tapiranja pramenova, što omogućava besprekorno stapanje, prirodan izgled i ujednačenu nijansu - kaže Adina Pignatare, kreativna predstavnica Loreala za Real Simple. 

Za razliku od klasičnih pramenova, koji često stvaraju jasnu razliku između samog obojenog pramena i ostatka kose i zahtevaju često obnavljanje kako kosa raste, „francuski pramenovi” su osmišljeni tako da od prvog dana deluju suptilno, a nakon nekoliko meseci izgledaju još bolje. Rezultat je kosa koja deluje kao da ju je sunce prirodno osvetlilo, a ne kao da je upravo tretirana u salonu. Prilikom rasta kose, prelaz je mnogo blaži, pa nema potrebe za brzim zakazivanjem novog termina u salonu.

Ako ste poželeli osveženje frizure, ali niste za sate provedene u salonu i stalno održavanje boje, ovo bi moglo da bude idealno rešenje za vas. 
 

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