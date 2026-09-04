KEJTI PERI DALA RETKI KOMENTAR O RAZVODU OD ORNALDA BLUMA: "Morala sam to da pustim"

Kejti Peri prekida tišinu o raskidu sa Orlandom Blumom

Kejti Peri je iznela veoma redak komentar o raskidu sa zvezdom filma „Pirati sa Kariba”, Orlandom Blumom, sa kojim je bila u vezi devet godina i za koga je planirala da se uda.

Par je započeo vezu 2016. godine, a nakratko su se razišli godinu dana kasnije, pre nego što su se pomirili 2018. i verili. Dobili su ćerku Dejzi Dav 2020. godine, ali je njihova romansa okončana 2025, a njihov tim je potvrdio raskid početkom jula.

Kraj ljubavi sa Orlandom

Pevačica je otkrila da je 2025. godina bila „zaista teška” nakon raskida, budući da je njen album 143 naišao na oštre kritike i ostvario slabiji uspeh u odnosu na njene prethodne projekte. Kejti je izjavila da, uprkos raskidu sa Orlandom, ne žali zbog vremena koje su proveli zajedno.

- Ne bih ostala u nečemu devet godina da nije bilo važnih lekcija koje je trebalo naučiti. Svaka veza nas nečemu nauči, zar ne? - rekla je ona za magazin "Pipl".

- Morala sam da to pustim da bih mogla da krenem napred. Oduvek sam želela ovu epsku legendarnu ljubav i razgovarala sam sa svojim terapeutom o tome. Sve u mom životu je epsko, ali ovo je neka vrsta nedostajućeg dela slagalice – onda se pojavio.

Dodala je da je biti na turneji dok se borila sa raskidom „verovatno bio najteži period“.

- Moji prijatelji su se svi družili kod kuće. Plakala sam i osećala se kao da sam daleko. Ali onda su se moji anđeli bacili na posao. Zaista su se pojavili - rekla je, misleći na trenutak kada je upoznala bivšeg kanadskog premijera Džastina Trudoa.

Par je viđen na večeri u Montrealu, u Kanadi, tokom jedne od njenih turneja u julu 2025. godine, a dva dana kasnije, on je viđen na njenom koncertu.

- Naučila sam kako da se vratim svojoj svrsi i dobila sam najveći dar sa ove turneje: upoznala sam ljubav svog života. Upoznala sam Džastina na turneji, a onda su se stvari promenile.

Kejti je objasnila da je privukla njihovu romansu u svoj život nakon što je u avgustu 2025. godine zapisala spisak stvari koje želi.

- Pod brojem 10 jednostavno piše: "Prava ljubav". I mislim da smo upravo tu.

Podsetimo, Kejt i Orlando su se razišli mirnim putem, a u julu 2025. godine viđeni su kako uživaju u danu na jahti u Australiji sa ćerkom Dejzi i Orlandovim sinom Flinom.

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