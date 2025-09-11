Dizajneri enterijera smatraju da su ovo najgore boje za kuću: Izazivaju nemir

Boje imaju moć da nas umire ili uznemire, da nas oraspolože ili iznerviraju čim zakoračimo u prostor.

Svi imamo nijanse koje nas jednostavno odbijaju – one koje deluju napadno, zagušuju prostor ili nam jednostavno “ne leže”. Sama pomisao da ih unesemo u dom deluje kao dekoraterska noćna mora.

Naravno, doživljaj boje je ličan – na njega utiču i iskustvo, i kultura, i način na koji naše oko registruje nijanse. Ipak, postoje boje koje većina ljudi smatra teškim i neprijatnim za svakodnevni boravak. Dobra vest je da ih ipak možemo iskoristiti – samo je važno znati kako ih “umiriti” i ugraditi u prostor da ne deluju prenapadno.

U nastavku su boje koje dizajneri smatraju najizazovnijim – i saveti kako da ih ipak uklopite.

1. Neon boje

Električno plava, “hot pink” roze, kiselo zelena ili limun-žuta mogu biti vizuelno preglasne. Ove boje doslovno “vrište” u prostoru, stvaraju haos i mogu izazvati umor oka.

Kako ih koristiti: neon najbolje funkcioniše u malim dozama – na jastučićima, dekorativnim predmetima, ramovima za slike. Kombinujte ih sa pastelnim nijansama ili prirodnim materijalima (svetlo drvo, bež, pesak) kako bi se “spustio ton” i prostor ostao prijatan.

2. Jarka žuta

Iako je vesela, jarkožuta boja može delovati napadno i izazvati osećaj nemira. U velikim površinama deluje kao da vas “tera napolje” iz sobe.

Kako je koristiti: neka se pojavi u šarama – na tapetama, tepisima ili zavesama – kako bi se razbila njena jačina. Odlično se slaže sa plavom i zelenom, koje ublažavaju njen intenzitet i stvaraju balans.

3. Žar crvena

Crvena je boja strasti, ali i nemira. U velikim površinama može da izaziva nervozu i da “zaguši” prostor. Retko ko traži da se ceo zid oboji crveno – i to sa dobrim razlogom.

Kako je koristiti: Birajte je u plišanim tkaninama, na jastucima ili kao detalj na umetničkim delima. Uklopljen sa biljkama ili neutralnim tonovima, ovaj kolorit može uneti toplinu i živost, a da se ne osećamo "napadnuti".

4. Tamna braon

Tamna braon, naročito ona sa prigušenim odsjajima maslinaste boje može da učini prostor skučenim i mračnim. Ako se pretera, sve izgleda tužno i zagušljivo.

Kako ga koristiti: Ova boja može veoma lepo da izgleda na kuhinjskim frontovima, podovima ili nameštaju – ali samo pod uslovom da je na toplim materijalima (drvo, koža) i uklopljena uz kontrastne boje (petrol plava, terakota, teget) da biste joj dali dimenziju i izbegli sumornu atmosferu.

5. Čista crna i čista bela

Potpuno crna može da deluje preteće i “proguta” prostor, dok potpuno bela ume da izgleda sterilno i hladno – kao da ste u galeriji ili zubarskoj ordinaciji.

Kako ih koristiti: mat crna na detaljima (ramovi prozora, vrata, police) može biti vrlo šik, dok sjajna bela unosi svetlost i svežinu. Kombinujte ih sa zemljanim tonovima (bež, pesak, terakota) da biste prostoru vratili toplinu i udobnost.

Ne postoji “zabranjena” boja – samo način na koji je koristite. Ako volite neonske tonove ili crvenu, unesite ih postepeno, kroz detalje i materijale koji ih omekšavaju. Prava kombinacija boja može učiniti da i najizazovnija nijansa postane vaš najlepši adut u uređenju doma. Pogledajte u galeriji slika kako je lepo okrečen jedan mali stan od 33 kvadrata, pročitajte i koje su "najskuplje" boje za stan, kao i Pitanja i odgovore na kraju teksta o izboru boja za dom.

(Lepa i srećna)