MEGAN MARKL U KOMBINACIJI BEZ MANE: Ovako stilizovani možete da idete na kafu ali i na glamurozan događaj! (FOTO)

Ako postoji jedan komad koji nikada ne izlazi iz mode i koji se uvijek može prilagoditi različitim stilovima i prilikama, to je zasigurno crno odijelo.

Foto: Profimedia
Bez obzira na to da li se radi  o elegantnom večernjem izlasku, poslovnom sastanku ili ležernijem street style izdanju, crno odelo iznova potvrđuje svoj status večnog klasika.

Kada se crno odelo upotpuni cipelama na štiklu, rezultat je nepogrešivo izdanje u kojem možete da odete baš bilo gde.

Foto: Profimedia

Svih moći crnog odela svesna je i Megan Markl, koja ga je obukla za dolazak na treću humanitarnu gala večeru organizacije "Project Healthy Minds", koja se održala u Njujorku.

Megan je za tu priliku obukla klasično crno odelo ravnog kroja s dubokim V-izrezom, koje je laskalo njenoj figuri i naglašavalo minimalističku estetiku.

Odelo odiše jednostavnošću, ali istovremeno deluje izuzetno moćno – upravo onako kako nalaže dres kod za glamurozne, ali i ozbiljne događaje.

Kako bi dodatno podigla kombinaciju, Megan je odabrala upečatljivu zlatnu ogrlicu, koja je bila centralni detalj stajlinga i unela dozu glamura u celi autfit.

U ruci je nosila crnu klač torbicu, a kombinaciju je zaokružila elegantnim crnim salonkama.

BONUS VIDEO:

 

