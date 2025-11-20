Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

MELANIJA TRAMP U NAJPRAKTIČNIJIM ČIZMAMA: Kada se ovako iskombinuju svaka žena izgleda kao da je iz časopisa (FOTO)

Za posetu vojnoj bazi Melanija Tramp odabrala je praktičan i elegantan stajling

1763635785_profimedia-1053410917.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Ona ne samo da diktira trendove, već je u stanju i da ih menja brzinom munje. Od impresivne smaragdne toalete koju je nosila na prijemu u Beloj kući, do ležernog, gotovo military izdanja koje je odabrala za posetu vojnoj bazi u Severnoj Karolini prošlo je jedva 12 sati, a Melanija Tramp stigla je da održi još jednu modnu lekciju.

U utorak u večernjim časovima oduzimala je dah na ceremoniji u Beloj kući, upriličenoj u čast saudijskog princa koji boravi u poseti Sjedinjenim Državama. Svet i dalje priča o božanstvenoj kreaciji Elija Saba koju je prva dama odabrala za taj gala događaj. Već u sredu, u jutarnjim časovima, Melanija Tramp napustila je Vašington i stigla u drugu saveznu državu, Severnu Karolinu, takođe specijalnim povodom.

U društvu takozvane druge dame, Uše Vens, supruge potpredsednika SAD Džejmsa Dejvida Vensa, pred Dan zahvalnosti je posetila Korpus mornaričke pešadije stacioniran u vojnoj bazi u Džeksonvilu. Podrazumeva se da za takvu priliku nije potrebna galmurozna garderoba, ali Melanija ne bi bila Melanija kad ne bi pokazala zbog čega je smatraju ikonom stila našeg vremena.

I dok je ranijih godina zbog izbora jakni (više zbog natpisa na njima) imala problema s kritičarima, sve koje je nosila proteklih meseci dobile su najviše ocene – toliko da su, primera radi, svi primerci modela Ralfa Lorena koji je nosila tokom boravka u Britaniji preko noći planuli iz butika. Ni ovog puta nije pogrešila. Kratka kamel jakna u kombinaciji safari i military stila bila je savršen izbor za susret sa oružanim snagama i članovima njihovih porodica.

Stajling su upotpunile uske pantalone u boji kafe, ali reklo bi se da su najveću pažnju izazvale – čizme. Kraći model od prevrnute kože svetlobraon nijanse, sa širom petom i nekoliko ukrasnih kaiševa sa strane, ne samo da je u trendu i da se uklapa u sezonsku priču, već je i vrlo praktičan. A Melanija Tramp je, između ostalog, majstor i za pragmatičnu eleganciju...

(Blic Žena) 

BONUS VIDEO:

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas