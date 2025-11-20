MELANIJA TRAMP U NAJPRAKTIČNIJIM ČIZMAMA: Kada se ovako iskombinuju svaka žena izgleda kao da je iz časopisa (FOTO)

Za posetu vojnoj bazi Melanija Tramp odabrala je praktičan i elegantan stajling

Ona ne samo da diktira trendove, već je u stanju i da ih menja brzinom munje. Od impresivne smaragdne toalete koju je nosila na prijemu u Beloj kući, do ležernog, gotovo military izdanja koje je odabrala za posetu vojnoj bazi u Severnoj Karolini prošlo je jedva 12 sati, a Melanija Tramp stigla je da održi još jednu modnu lekciju.

U utorak u večernjim časovima oduzimala je dah na ceremoniji u Beloj kući, upriličenoj u čast saudijskog princa koji boravi u poseti Sjedinjenim Državama. Svet i dalje priča o božanstvenoj kreaciji Elija Saba koju je prva dama odabrala za taj gala događaj. Već u sredu, u jutarnjim časovima, Melanija Tramp napustila je Vašington i stigla u drugu saveznu državu, Severnu Karolinu, takođe specijalnim povodom.

U društvu takozvane druge dame, Uše Vens, supruge potpredsednika SAD Džejmsa Dejvida Vensa, pred Dan zahvalnosti je posetila Korpus mornaričke pešadije stacioniran u vojnoj bazi u Džeksonvilu. Podrazumeva se da za takvu priliku nije potrebna galmurozna garderoba, ali Melanija ne bi bila Melanija kad ne bi pokazala zbog čega je smatraju ikonom stila našeg vremena.

I dok je ranijih godina zbog izbora jakni (više zbog natpisa na njima) imala problema s kritičarima, sve koje je nosila proteklih meseci dobile su najviše ocene – toliko da su, primera radi, svi primerci modela Ralfa Lorena koji je nosila tokom boravka u Britaniji preko noći planuli iz butika. Ni ovog puta nije pogrešila. Kratka kamel jakna u kombinaciji safari i military stila bila je savršen izbor za susret sa oružanim snagama i članovima njihovih porodica.

Stajling su upotpunile uske pantalone u boji kafe, ali reklo bi se da su najveću pažnju izazvale – čizme. Kraći model od prevrnute kože svetlobraon nijanse, sa širom petom i nekoliko ukrasnih kaiševa sa strane, ne samo da je u trendu i da se uklapa u sezonsku priču, već je i vrlo praktičan. A Melanija Tramp je, između ostalog, majstor i za pragmatičnu eleganciju...

