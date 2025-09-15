OVO IZDANJE ĆE SE GODINAMA PAMTITI: Svi su saglasni! Ona je najbolje obučena glumica na 77. dodeli Emi nagrada! (FOTO)

Otkako je počela da promoviše drugu sezonu serije "Sreda", Džena Ortega je usavršila svoj "sablasni seksepil" i savršeno kombinuje visoku modu s mračnom stranom njene najpopularnije junakinje, a na dodeli Emija smo videli vrhunac!

U Los Anđelesu je juče održana 77. dodela Emi nagrada, a na crvenom tepihu smo videli neke od najvećih filmskih i televizijskih zvezda današnjice, pa se među njima morala naći i nova Sreda Adams!

Džena Ortega, koja igra glavnu ulogu u seriji "Sreda" Tima Bartona, definitivno zna kako da ostane u liku, a ipak bude verna sebi i svom stilu, pa je i na dodeli Emija nastavila s mračnim kombinacijama koje bi se dopale njenoj junakinji, ali pokazuju i njen lični ukus i seksepil.

Ovog puta Džena je možda odnela i pobedu kao najbolje obučena glumica večeri, a za to je zaslužna kreacija francuske modne kuće Živanši.

Ekstravagantan top iza kog stoji slavna dizajnerka Sara Barton zapravo je niz kamenja različitih boja, oblika i veličina, strateški poređanih tako da prekriva grudi, a sve spajaju tanki, jedva vidljivi lančići. Oko vrata je kamenje gušće raspoređeno tako da podseća na čoker, a stomak je gotovo potpuno obnažen.

Od struka nadole pruža se jednostavna crna suknja ravnog kroja, s dubokim šlicem, a čitav look je deo aktuelne, jesenje couture kolekcije brenda Givenchy.

Ortega je upotpunila svoj upečatljivi stil nakitom juvelirske kuće Pomellato, prstenom, minđušama i narukvicom sa zelennim kamenjem, koji su se odlično uklopili uz njen stajling, a sve je zaokružila crnim sandalama Christian Louboutin s platformom i rtankim, visokim štiklama.

Glumica je ponovo imala izblajhane obrve, kao i tokom promocije nove sezone serije "Sreda", dok je usne naglasila bordo karminom, a kosu oblikovala u nisku punđu, s nekoliko izvučenih pramenova koji uokviruju lice.

(Glossy)