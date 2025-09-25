Oglas
5 ČISTAČICA OTKRILO TRIKOVE ZA PRANJE PEŠKIRA: Jedino ovako će biti meki kao kada ste ih kupili

Pitali smo 5 čistačica kako omekšati peškire, sve su dale isti odgovor.

1758798146_shutterstock_2231063895.jpg
Foto: Shutterstock
Tokom pranja, peškiri često zadržavaju ostatke deterdženta i omekšivača koji se ne ispiraju u potpunosti. Vremenom to smanjuje njihovu upijajuću moć, zbog čega peškiri postaju tvrdi, kruti i neprijatni na dodir. Časopis „Ekspres“ je konsultovao pet stručnjaka za čišćenje kako bi otkrio jednostavno rešenje koje vraća peškirima njihovu mekoću – a svako ga može primeniti jer je reč o sastojku koji se nalazi u svakoj kuhinji: belom sirćetu.

Sirće – prirodan saveznik za mekše peškire

Mihail Bogojavlenski, generalni direktor kompanije Cleaning Express, napominje da je belo sirće „prirodan i efikasan način da se peškirima vrati mekoća“. Preporučuje da se tokom pranja doda oko 100 ml belog sirćeta u odeljak za omekšivač. Ako vaša mašina ima ciklus ispiranja, sirće se može dodati i tada.

Sirće rastvara masti, ostatke deterdženta i mineralne naslage koje mogu doprineti „stvaranju kore“ na peškirima.

Potapanje peškira u sirće

Ako su peškiri posebno tvrdi, stručnjaci savetuju prethodno potapanje. Napunite kadu vodom toliko da peškiri budu potpuno prekriveni, dodajte 150–200 ml belog sirćeta i ostavite nekoliko sati. Nakon toga, iscedite vodu, brzo isperite peškire i operite ih kao i obično.

Stručnjaci napominju da primena ovih metoda neće ostaviti miris sirćeta na peškirima kada se osuše.

Dvostruka metoda: sirće i soda bikarbona

Deni Leung, osnivač kompanije Detoorp, ističe da je ovo „najprirodnije i najlakše rešenje“. Preporučuje dodavanje pola šolje sirćeta u mašinu bez deterdženta kako bi se uklonili naslaga i minerali koji čine da peškiri postaju grubi.

Nakon pranja sa sirćetom, Leung savetuje ponovo pokrenuti mašinu na vrućem ciklusu sa pola šolje sode bikarbone. Ovaj korak ne samo da neutrališe preostalo sirće, već i obnavlja prirodnu pH ravnotežu peškira.

Scott Shreder, stručnjak za čišćenje iz kompanije Cottage Care, opisuje ovu dvostepenu tehniku kao „omiljenu prirodnu metodu“. Sirće razgrađuje ostatke deterdženta i minerale u vlaknima tokom prvog pranja, dok soda bikarbona u drugom ciklusu „dodatno osvežava i dezodorira vlakna“.

Sirće kao univerzalni trik za meke peškire

Jared Sarbit iz Picture Perfect Cleaning ističe da je belo sirće „izuzetno efikasno“ jer „vraća oblik peškira bez ostavljanja ostataka“.

Džesika Gonzalez, stručnjakinja i operativna direktorka kompanije Sparkly Maid San Antonio, dodaje da je sirće njen „najpopularniji prirodni način da tvrdi peškiri ponovo postanu elastični i mekani“. Preporučuje korišćenje jedne šolje sirćeta na najtoplijem ciklusu mašine za veš, odnosno na maksimalnom mogućem podešavanju.

(Stil)

