NINA DOBREV PONOVO SLOBODNA: Sve je upućivalo na veliku ljubav, a onda je usledio raskid veridbe

Nina Dobrev i Šon Vajt bili su u vezi šest godina

Glumica Nina Dobrev, poznatija kao Elena iz serije "Vampriski dnevnici", raskinula je veridbu sa ocvajačem olimpijske zlatne medalje, Šonom Vajtom.

U vreme raskida, izvor blizak paru rekao je da je to bila „uzajamna odluka i da nije bila laka, ali da je doneta sa ljubavlju i dubokim poštovanjem jedno prema drugom“.

Nina i Šon se od raskida nisu oglašavali, ali je izvor blizak paru za Pipl rekao šta je podstaklo raskid između glumice (36) i sportiste (39). Naime, Nina je želela da se uda i osnuje porodicu, ali Vajt nije bio na istoj strani.

- Ona je slomljena. Postojao je jedan razlog: Ona je želela porodicu i želela je da se uda, a on nije.

Dobrev i Vajt su prvi put bili romantično povezani 2020. godine, ali su kasnije otkrili da su počeli da se zabavljaju krajem 2019. godine. Vajt je Ninu zaprosio u jednom restoranu u NJujorku, što je bilo veliko iznenađenje za glumicu.

U danima koji su prethodili raskidu, Dobrev je podržala Majlsa Telera na premijeri njegovog novog filma „Eterniti“ na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu, a fanovi su kasnije primetili da nije nosila verenički prsten što je i podstaklo glasine.

