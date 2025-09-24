Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

ŠOK EKSPERIMENT SRPSKE SNAJKE IZ AFRIKE: Evo kako da razlikujete prskano od neprskanog voća – trik koji otkriva sve (VIDEO)

- Ono što ne jede ni mrav, ne jedem ni ja! – poručila Naledi Repaja i otkrila jednostavan način da prepoznate zdrave plodove.

1758706533_asdsaa.jpg
Foto: Printskrin/tiktok/@naledirepaja
Oglas

U vremenu kada se sve češće pitamo šta zapravo unosimo u organizam i koliko je naše voće i povrće zaista zdravo, jedna nesvakidašnja žena iz Malog Crnića kod Požarevca postala je prava internet senzacija.

Naledi Repaja, srpska snajka iz afričkog plemena Zulu, svojim pratiocima je otkrila jednostavan i duhovit način kako da razlikuju prirodno, organsko voće od onog prskanog, koje ona u šali naziva – „AI voće“.

U videu koji je nazvala „Eksperiment: AI voće vs prirodno“, Naledi je pokazala krastavac iz sopstvene bašte, a zatim objasnila:

 

@naledirepaja Expiriment AI voće vs prirodne voće #village #justlove #onthisday #foryou #f ♬ original sound - Zulu Srpska Snajka

 -Vidite ovo grožđe… nije prskano. Pčele svuda oko njega, to znači da je prirodno. Ono što jedu pčele, možemo i mi. Šta god jede mrav, i mi možemo- poručila je ova harizmatična pobornica zdrave hrane.

Potom je pokazala i suprotan primer – šljive bez ijednog insekta u blizini. „Ove šljive su, nažalost, prskane. Nema života u njima. I ovde važi pravilo, samo obrnuto – što ne jede mrav, ne jedem ni ja.

Kako bi testirala svoju teoriju, Naledi je postavila posude sa grožđem i šljivama jednu pored druge. Rezultat? Pčele su se okupile upravo oko grožđa – dok su prskane šljive ostale netaknute. Ova jednostavna, ali upečatljiva poruka izazvala je pravu lavinu komentara:

Blago mužu koji ima takvu ženu, predivna si!“, „Bravo, kraljice!“, „Mila, ti si žena za sva vremena“… Za mnoge, Naledi je postala simbol zdravog života i podsećanje da priroda uvek zna najbolje – samo je treba slušati.

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas