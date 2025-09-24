ŠOK EKSPERIMENT SRPSKE SNAJKE IZ AFRIKE: Evo kako da razlikujete prskano od neprskanog voća – trik koji otkriva sve (VIDEO)

- Ono što ne jede ni mrav, ne jedem ni ja! – poručila Naledi Repaja i otkrila jednostavan način da prepoznate zdrave plodove.

U vremenu kada se sve češće pitamo šta zapravo unosimo u organizam i koliko je naše voće i povrće zaista zdravo, jedna nesvakidašnja žena iz Malog Crnića kod Požarevca postala je prava internet senzacija.

Naledi Repaja, srpska snajka iz afričkog plemena Zulu, svojim pratiocima je otkrila jednostavan i duhovit način kako da razlikuju prirodno, organsko voće od onog prskanog, koje ona u šali naziva – „AI voće“.

U videu koji je nazvala „Eksperiment: AI voće vs prirodno“, Naledi je pokazala krastavac iz sopstvene bašte, a zatim objasnila:

-Vidite ovo grožđe… nije prskano. Pčele svuda oko njega, to znači da je prirodno. Ono što jedu pčele, možemo i mi. Šta god jede mrav, i mi možemo- poručila je ova harizmatična pobornica zdrave hrane.

Potom je pokazala i suprotan primer – šljive bez ijednog insekta u blizini. „Ove šljive su, nažalost, prskane. Nema života u njima. I ovde važi pravilo, samo obrnuto – što ne jede mrav, ne jedem ni ja.

Kako bi testirala svoju teoriju, Naledi je postavila posude sa grožđem i šljivama jednu pored druge. Rezultat? Pčele su se okupile upravo oko grožđa – dok su prskane šljive ostale netaknute. Ova jednostavna, ali upečatljiva poruka izazvala je pravu lavinu komentara:

Blago mužu koji ima takvu ženu, predivna si!“, „Bravo, kraljice!“, „Mila, ti si žena za sva vremena“… Za mnoge, Naledi je postala simbol zdravog života i podsećanje da priroda uvek zna najbolje – samo je treba slušati.