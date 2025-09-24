SVI SU BILI U ČUDU KADA SU VIDELI ŠTIKLE KEJT MIDLTON: Prekršila protokol, ali izgleda tako moderno i šik! (FOTO)

Kejt Midlton ponovo je pokazala svoj sofisticirani odevni stil, birajući elegantnu kombinaciju u sivo-roze tonovima.

Kejt Mildton i princ Vilijam nastavili su danas sa službenim angažmanima, posetili su školu u Sautportu koju su pohađale žrtve stravičnog napada koji je prošle godine potresao Veliku Britaniju i svet.

Ovo je prvo pojavljivanje u javnosti Kejt Midlton i princa Vilijama nakon što su prošle nedelje ugostili predsednika i prvu damu Amerike, Donalda i Melaniju Tramp, zajedno sa Čarlsom III i kraljevom suprugom Kamilom.

Princeza i princ od Velsa razgovarali su ranije sa roditeljima dece ubijene u napadu. Danas su razgovarali sa decom koja pohađaju obrazovnu ustanovu u Sautportu i nadležnima u školi.

Kejt Midlton je prikazala divnu varijantu jesenjeg šika. Nosila je dugačak kaput ravnog kroja, a inače najčešće bira ovu vrstu kaputa - jednobojnu i jednostavno krojenu. Odevnu kombinaciju u znaku sive boje osvežila je roze bluzom sa mašnom. Bio je to odličan spoj kolorita, a najviše pažnje privukle su vrtoglavo visoke štikle.

Prema protokolu, Kejt Midlton trebalo bi da nosi klasične cipele sa odmerenom štiklom, piše Express, ali ona danas hoda u potpeticama koje prkose tom pravilu. Činila je to i ranije kada je birala espadrile, cipele sa otvorenim orstima i patikama jer sva ova obuća nije po strogom protokolu.

I pored takvih kršenja pravila, Kejt Midlton ne grožava nikada možda i najstroži princip - da uvek bude adekvatno o pristojno odevena.

Elegantna odevna kombinacija koju je nosila danas, odiše elegancijom i dobrim stilom. Za to su zaslužne i pantalone širih nogavica koje izdužuju liniju, i pravo su rešenje za dame njene visine. Podsetimo, Kejt Midlton visoka je 175 cm, i danas je na štiklama skoro dostigla svog supruga po visini. Visina princa Vilijama dostiže 191 cm.

Kejt je ranije najčešće nosila haljine srednje dužine i tamne hulahopke, što je bilo savršeno usklađeno sa pravilima protokola. Vremenom je takva modna izdanja zamenila elegantnim odelima, koja rado bira za dnevne angažmane, dok za večernje svečane prilike oblači glamurozne haljine.

Umela je pre više godina, nakon udaje za princa Vilijama, da svojim stilom stane na žulj kraljici Elizabeti II. Za to su bile krive njene "prekratke" suknje i haljine, ali je uspela da kasnije skoro pa besprekorno uskladi kriterijijume i svom modni ukus. To što ponekad sruši poneko pravilo, ljubitelji mode joj nimalo ne zameraju, ali možda to zasmeta britanskim "puritancima", onima koji smatraju da se mora poštovati svako slovo protokola.

Podsetimo, u napadu prošle godine u Sautportu ubijene su tri devojčice starosti od šest do devet godina, a još osmoro dece zadobilo je teške povrede. Stotine ljudi odavalo je počast ubijenim mališanima, pa su polagali bukete cveća na mestu napada.

(Blic žena)

