NEDELJNI HOROSKOP OD 7. DO 13. SEPTEMBRA: Ovnove očekuje novo poznanstvo, Slobodne Rakove očekuje buran ljubavni period

Proverite šta su vam zvezde pripremile za ovu nedelju na polju ljubavi, posla i zdravlja.

OVAN

Hrana

Pošto je vaš organizam u prilično osetljivom stanju – napor na više frontova vam krade energiju – zaista bi bilo dobro da obratite pažnju na ishranu. Što više „na kašiku“, što više zeleniša, jaja, kvalitetnog mesa.

Ljubav i posao

Jedan čudan koktel dešavanja i osećanja koji vam se servira već neko vreme unazad – vas čeka i u ovoj sedmici. Ono što je dobro – sa obavezama bilo kog tipa ćete umeti da se izborite i da izađete na kraj. Sve ono što treba poslovno odraditi, svaki vid obaveze ili bilo kakve administrativne stavke – ići će vam od ruke, kao i u privatnom sektoru sve ono što treba obaviti vezano za članove porodice, dom, partnera. Ono što će vam predstavljati bag jeste mentalno emotivni osećaj. Tu ćete lutati, tapkati po mraku – u jednom trenutku biti fantastično, u drugom okupirani i opterećeni mislima. Nekog će pritiskati prošle greške, nekog nerazjašnjen i sa oscilacijama odnos sa emotivnim partnerom, u neke odnose se čak može uvući i ljubomora. Ulazak Merkura u Vagu daje opciju razjašnjavanja i dogovora u emotivnim vezama – ali samo ako su obe strane spremne na iskrenost. Slobodni – sada je lako „odlepiti“ na nekog.

Zdravlje

Umorni ste od svega.

BIK

Hrana

Ova sedmica donosi potrebu da se svim čulima, intenzivno uživa. Sklonost ka posebno kremastoj, dobro začinjenoj, sočnoj hrani i naravno – slatkišima. Neko klopa zato što voli a neko zato što davi nervozu.

Ljubav i posao

Za one Bikove koji su solo, za one koji bi želeli potomstvo, za one koji imaju klince koji su u važnom životnom razdoblju – mlad Mesec u Devici otvara novo poglavlje koje bi moglo biti fino. Pa se tako slobodni mogu lepo zaljubiti (samo proverite pre nego što ljubav zapuca na vas iz svih oružja – da li je vaš „izabranik“ slobodan i da li vuče neki emotivni „privezak“). Ako planirate potomstvo – zabavite se i uživajte u procesu. Bikovima je sada dobar period i za nove ideje i talente koje mogu pretvoriti u posao i zaraditi od njih. Baš što se posla tiče – neće vam obaveze na dnevnoj bazi teško padati, a lepo ćete se snalaziti i u novim ili neplaniranim. No, malo će vas mučiti ili neki odnosi na poslu ili neke nerazjašnjene situacije, ili neizvesnosti. Zauzeti sada mogu da posvete više vremena jedno drugom – dane vikenda koristite da malo pobegnete i da se distancirate od svih situacija i svih osoba koje vas opterećuju.

Zdravlje

Naglašen mentalni pritisak. Problemi sa hormonima ili sa urogenitalnim traktom.

BLIZANCI

Hrana

Potrebno je da unosite više tečnosti – vode, čajeva, sokova, ali i da koristite namirnice bogate vodom – zelenu salatu, krastavce, paradajz. Takođe – što više „na kašiku“.

Ljubav i posao

Prelazak vašeg vladara Merkura u znak Vage u četvrtak doneće vam lakšu i poletniju energiju kao i znatno bolju komunikaciju u svim životnim sektorima. Što se tiče emotivnih veza – vi ćete biti dosta lepršavi, duhoviti, zabavni, šarmantni – pa će i odnos sa voljenom osobom biti sa više zadovoljstva i opuštenosti. Nema toga što se sada zajedničkim snagama ne može dogovoriti ili rešiti. Još ako možete da u danima vikenda otputujete negde zajedno ili smislite zabavnu „akciju“ – biće odlično. Pošto je znak Vage vaše polje uživanja i ljubavi – svakako će i slobodni Blizanci biti više nego raspoloženi i da se dobro provedu ali i da primete i budu primećeni. Emotivne prilike sada možete privući i kroz poslovni sektor. Baš po pitanju posla – komunikacija sa saradnicima će biti vrlo korektna, što je i dobro – pošto se nivo obaveza znatno povećava, pa će vam biti potrebno da radite kao tim, dogovorno i zajednički.

Zdravlje

Osetljiv urinarni trakt.

RAK

Hrana

U ovoj sedmici raspoloženje varira, a apetiti će zavisiti isključivo od toga kako se osećate. Moguće je da ćete povremeno imati „napade gladi“ i jesti na nervnoj bazi. Izbegavajte brzu hranu I slatkiše.

Ljubav i posao

Odjeci dešavanja u proteklom periodu još uvek „tutnje“ u vama – uticale su na vas situacije na poslu i u privatnom životu i još uvek pokušavate da se mentalno i emotivno „opasuljite“. Sam početak sedmice donosi velike aktivnosti – poslovno, ovo je vreme za mnoštvo sastanaka, pregovora, za mnoštvo sitnih detalja koje treba regulisati i postaviti na mesto. Odličan je trenutak da pokažete i svoje komunikacijske sposobnosti, ali i da budete maksimalno efikasni. U ostatku radne nedelje čekaju vas uglavnom standardne obaveze i vaša solidna motivisanost. Što se tiče emotivnog života – u onim relacijama koje su nestabilne lako će provejavati sumnja, ali i napetost zbog nekih, realno gledano – ne baš toliko bitnih stvari koje zamerate jedno drugom. U stabilnim vezama – partner i vi imate iste ciljeve i dobro se razumete. Slobodni Rakovi – duži, istovremeno interesantan i buran ljubavni period je pred vama.

Zdravlje

I pored umora i nervoze – suštinski ste dobro.

LAV

Hrana

Raspodelite hranu na više malih obroka, ne preskačite povrće, a izbegavajte sve ono što je „teško“, prezačinjeno, jake sosove i masnoće. Više kuvane hrane bi vam prijalo.

Ljubav i posao

Velike poslovne aktivnosti – krećete udarnički od samog početka sedmice i prilično je izvesno da će vas taj prvi radni dan dobrano umoriti. No, pošto ubrzo rešavate poslovne peripetije – ostatak nedelje i neće biti tako loš, pogotovo od četvrtka – slede dobre prilike za dogovore i kontakte, za bolje razumevanje i lakše pregovaranje. Generalno gledano, ulazite u fazu jasnije i svrsishodnije komunikacije. Mlad Mesec u sektoru finansija ukazuje da bi u narednim nedeljama mogla doći poslovna prilika ili projekat od kojeg bi se solidno zaradilo. Što se emotivnog života tiče – razgovori sa partnerom mogu postati jednostavniji i otvoreniji – što će svakako doprineti korektnom odnosu. Takođe – moguće je da će porodične teme biti ponovo na tapetu ovih dana – bilo kroz bavljenje stambenim prostorom, bilo kroz potrebu da posvetite više pažnje nekom od članova porodice. Slobodni – zanimljivo, mada površno flertovanje.

Zdravlje

Osetljiv respiratorni sistem, moguće i glavobolje.

DEVICA

Hrana

Potrebno vam je više žitarica i namirnica biljnog porekla. Poseban akcenat je na povrću – bundevi, paradajzu, paprikama, svim vrstama salata. Izbegavajte obroke u kasnijim večernjim satima.

Ljubav i posao

Do 10-og septembra funkcionišete u dosadašnjim okvirima – vezano i za posao i za privatni, porodični, emotivni život. U četvrtak – vaš vladar Merkur prelazi u znak Vage, vaš sektor finansija i vrednosti i naredni period može doneti obećavajuće dogovore i saradnje (one od kojih se može solidno zaraditi) i one „regularne“ ali i one dodatne. Dan kasnije imamo mlad Mesec u vašem znaku – pokazatelj da ulazite u period kada i poslovno možete pokrenuti nešto novo, a u privatnom smislu – biti spremni na neke zanimljive promene. Emotivno – sve funkcioniše kako treba dokle god ste partner i vi u razumnom i praktičnom fazonu. No, kada se umešaju osećanja, naročito neki vid sumnjičavosti, nesigurnosti – tada jesu mogući napeti momenti i varnice. Prosto rečeno – vodite računa da ne čačkate po osetljivim temama – i sve će biti na svom mestu. Slobodni – instant privlačnost, više nego uzbudljiv flert sa nekim.

Zdravlje

Dosta stabilno.

VAGA

Hrana

Nešto jači apetit, naročito prema slatkišima i ukusnim zalogajčićima koji vas mame sa svih strana. Ipak, pošto ste u pokretu, dosta dinamični i aktivni, ovo ne bi trebalo da u većoj meri utiče na vas.

Ljubav i posao

Početkom radne sedmice imate problem sa organizacijom ili sa fokusiranjem na obaveze – mnogo je nekih sitnica koje „štrče“ i koje je potrebno da rešavate u hodu, a verovatno će vam i razgovori sa saradnicima predstavljati napor i donositi iritaciju. 10-og septembra Merkur ulazi u vaš znak, što jeste povoljno po vas – i donosi vam period koji je odličan za dogovore, pregovore i saradnje ali i za samopromociju. Vaša vladarka Venera istog dana prelazi u sektor finansija – da, jeste period za bolje ili češće novčane prilive, ali istovremeno jača i vaša sklonost da budete opušteni i da trošite kao da sutra ne postoji. Emotivno – u onim relacijama koje su u osetljivoj fazi postoji sumnjičavost, merite reči jedno drugom i kao da samo tražite grešku. U stabilnim vezama prave se veliki zajednički planovi. Slobodni – može se pojaviti osoba koja vas jako privlači, ali koja je zauzeta ili u komplikovanoj životnoj fazi.

Zdravlje

Osetljiv stomak, oscilacije hormona.

ŠKORPIJA

Hrana

Pojačana nervoza i brza dešavanja će uticati na način ishrane, pogotovo na varenje. Da biste pomogli sebi - izbegavajte preobilne obroke, mlečne proizvode, meso i mesne proizvode svedite na manju meru.

Ljubav i posao

Dobra poslovna komunikacija u većem delu sedmice – čak i ako u nekom momentu bude zaškripalo, druga strana i vi ćete umeti da se prilagodite i pronađete zajednički jezik. Iako je pritisak i redovnih i onih neplaniranih obaveza i dalje veoma jak – vi ste uspeli da pronađete model funkcionisanja da lakše izlazite na kraj sa njima. Merkur ulazi u polje koje vam je iza leđa – pa stupate u period jake intuicije, novih ideja i planova, mnogo toga ćete raditi „po osećaju“. Ulazak Venere u vaš znak se hoće odraziti kroz veće finansijske prilive, ali će uticati i na vaš emotivni život. U partnerskim odnosima imamo solidnu komunikaciju, strast, povezanost i priliv snažnih emocija, no isto tako – mogu se javiti paralelno i pojačane sumnje, posesivnost, potreba da pažljivo pratite svaki partnerov korak (ovo je obostrano). Slobodne Škorpije ulaze u period intenzivnih i duboko privlačnih novih poznanstava.

Zdravlje

Osetljiv urogenitalni trakt, kao i stomačni deo.

STRELAC

Hrana

Vi biste mogli da napravite promene u načinu funkcionisanja i pristupu ishrani. Umerenost, od svega po malo na vašem tanjiru – za početak će biti više nego dovoljno. I bez grickalica u večernjim satima.

Ljubav i posao

Manji komunikacijski nesporazumi sa saradnicima početkom sedmice mogu rezultovati problemom u organizaciji ili kašnjenjem po nekim administrativnim pitanjima. Bolja je situacija u drugom delu radne nedelje koji vam donosi ne samo bolje razumevanje i lakše uklapanje sa onima sa kojima radite, već i neke povoljnosti, značajne informacije ili poslovne prilike. Mogući su počeci značajnih saradnji i poslovnih partnerstava, prelazak na drugo radno mesto, napredovanje ili pak projekat koji je baš po vašem ukusu. Venera, planeta „zadužena“ za uživanje i ljubav – ulazi u znak Škorpije, vaše polje skrivenog, tajnog, izolacije. U partnerskim odnosima će biti dosta toga lepog i skladnog, ali će biti i povremenih bljeskova sumnjičavosti. Dobra i otvorena komunikacija sa partnerom je neophodna. Slobodni – aktuelna su nova poznanstva i snažne privlačnosti, komunikacija koja obećava.

Zdravlje

Fizički ste dobro, ali postoji mentalno opterećenje i pritisak.

JARAC

Hrana

Umete sebe da dovedete u red, vaše navike po pitanju ishrane su dobre i nema potrebe za velikim promenama. Ono na šta bi trebalo obratiti pažnju jeste unos tečnosti, kroz čajeve, vodu, sokove.

Ljubav i posao

Zahtevan početak sedmice – porodične i emotivne situacije deluju ustalasano, a poslovno postoji izražen pritisak. Prisutan je onaj osećaj da se sve dešava odjednom i da je vaša pažnja i akcija potrebna u svim sektorima. Pažljivo i odmereno delovanje doneće rešenja, ali i to da se na pravi način postavite u svakoj situaciji. Merkur u četvrtak ulazi u vaše polje karijere i statusa – pa očekujte vesti o nekim organizacionim promenama, poslovne pregovore ili informacije o finansijama. Neki od vas sada mogu poželeti da kursevima, seminarima ili nekim vidom dodatnog obrazovanja – upotpune i poboljšaju svoje poslovne veštine. Prelazak Venere u sektor društvenosti i povoljnosti pogodovaće slobodnima – više interakcija sa prijateljima,više uživanja,ali i nove ljubavne prilike.Zauzeti– i na dalje je potrebno strpljenje i razumevanje u partnerskim odnosima. Ima nervoze, ali je nešto bolje nego u proteklom periodu.

Zdravlje

Pomalo ste umorni od svega.

VODOLIJA

Hrana

Vodolije su u ovoj nedelji, prilično umerene kada je ishrana u pitanju. Takođe, držite se režima ishrane koji ste otpočeli i vodite računa o tome šta jedete. Iskušenja će biti, pogotovo onih slatkih.

Ljubav i posao

Prvi dani radne sedmice mogu biti intenzivni i opterećujući po vas. Od vas će se očekivati da budete na više mesta odjednom, saradnici će vas smarati a može da se dogodi da će vas potrefiti i neplanirani izdatak za kuću ili člana porodice. U drugom delu sedmice Merkur prelazi u znak Vage – pa za vas nastupaju dani bolje komunikacije i razumevanja sa ljudima oko sebe, dani kada ćete jednostavnije dolaziti do dogovora i kompromisa u svim sektorima. Iako će poslovne obaveze i dalje biti izražene – vi to lakše hendlujete, a mogu vam i neke značajne informacije dati vetar u leđa. Emotivno – trenutna partnerova životna problematika ili neke situacije vezane za porodicu druge strane mogu imati uticaja na vaš odnos, donositi nemirnu energiju. Rešavajte ovo zajedničkim snagama, ali gledajte i da s vremena na vreme pobegnete od svega i priuštite jedno drugom mir. Slobodni – ulazite u ljubavno aktivan period.

Zdravlje

Mrljavo.

RIBE

Hrana

Gore – dole raspoloženja, pa takav I apetit. S jedne strane, nemojte dozvoliti sebi da se izgladnjujete. S druge, nemojte sve obroke sabrati samo u jedan (obično večernji) i pretovariti se.

Ljubav i posao

Partner i vi čas čujete a čas ne čujete jedno drugo. Oko nekih tema i pitanja se dogovorite brzo, oko drugih se saplićete. Partner može imati faze u kojima je prezahtevan, preisključiv, u kojima vrši neki vid pritiska na vas. Moguće je da druga strana traži više vaše posvećenosti odnosu ili da neke situacije konačno rešite (što je vama sada prilično teško za izvesti jer ste pretovareni obavezama), ali je moguće i da postoji sumnjičavost, što svakako komplikuje vašu priču. Slobodne Ribe – vi ste u vrlo intenzivnoj fazi koja itekako može pokrenuti ljubavna dešavanja, koja vam može doneti osobe na koje u trenutku odreagujete. Poslovno – obaveze su vas preplavile. Imaćete dane u kojima ćete uspevati da se fokusirate i organizujete, ali i one u kojima će sve dolaziti odjednom i u kojima ništa neće ići po vašim planovima. Moraćete da kalkulišete, da neke obaveze ostavite „za kasnije“ , da bi sebi „kupili“ dovoljno vremena.

Zdravlje

Nemojte previše forsirati sebe.

(Glossy)

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