STIŽE RETROGRADNI MERKUR: Vreme je za suočavanje sa potisnutim emocijama i neizgovorenim istinama

Retrogradni Merkur ponovo pravi pometnju! Ovog puta, od 9. do 29. novembra 2025, planeta komunikacije nas vodi na emotivni tobogan kroz znakove Strelca i Škorpije.

1761467505_shutterstock_1622384593-3-.jpg
Foto: profimedia
Pripremite se za introspekciju, suočavanje sa prošlošću i testiranje sopstvene iskrenosti.

Retrogradni Merkur nije samo astrološki fenomen, on nas podseća na važnost usporavanja i preispitivanja. Greške u komunikaciji, kašnjenja i povratak starih tema nisu slučajnost, već prilika da se suočimo sa sobom i svojim unutrašnjim svetom. Ovaj ciklus nas uči kako da se nosimo sa izazovima i pronađemo dublji smisao u haosu.

Šta se dešava tokom retrogradnog Merkura

Od 9. novembra, Merkur kreće unazad kroz znak Strelca, simbol slobode i istine. Ovaj period donosi preispitivanje uverenja, planova i ciljeva, ali i izazove u komunikaciji. Nervoza, zaboravnost i promena planova mogu nas izbaciti iz ravnoteže, ali to nije kazna već prilika za korekciju i povratak na pravi put.

A zanima vas sigurno koji znakovi će biti posebno pod uticajem retrogradnog Merkura i to su ova četiri znaka.

Šta se menja kada Merkur uđe u Škorpiju

Od 18. novembra, Merkur ulazi u znak Škorpije, donoseći intenzivnu introspekciju. Ovo je vreme za suočavanje sa potisnutim emocijama, starim povredama i neizgovorenim istinama. Škorpija nas uči da se oslobodimo površnosti, produbimo intuiciju i pronađemo snagu u ranjivosti. Ipak, budite oprezni, u ovom periodu lako je pogrešno protumačiti reči i namere drugih.

Šta nas čeka

Retrogradni Merkur donosi povratak starim idejama, nedovršenim projektima i prošlim ljubavima. Ovo je idealno vreme za introspektivni rad, mentalnu detoksikaciju i razjašnjavanje sopstvenih ciljeva. Izbegavajte donošenje velikih odluka ili potpisivanje ugovora, umesto toga, fokusirajte se na unutrašnji rast.

Sve ima svrhu, čak i haos

Retrogradni Merkur nije tu da nas kazni, već da nas podstakne na promene. Usporite, oslušnite tišinu i preispitajte svoje misli. Ovo je prilika da naučimo kako da bolje komuniciramo, ne samo sa drugima, već i sa sobom.

(Blic Žena)

