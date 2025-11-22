Oglas
DOMAĆI NAMAZ OD AVOKADA: Zdrav i ukusan dodatak sendvičima

Namaz možete da napravite i sami u svojoj kuhinji

1763808041_shutterstock_2603537495.jpg
Foto: Shutterstock
Namaz koji je zdrav koliko i ukusan će biti odličan dodatak sendvičima, ali i kao sos uz tortilja čips. Lako se pravi, a još lakše konzumira!

Sastojci:

  •  2 šolje leblebija iz konzerve
  •  2 zrela avokada, oljuštena i bez koštica
  •  1/3 šolje tahini sosa
  •  ¼ šolje soka od limete
  • 2 češnja belog luka
  • -3 kašike maslinovog ulja
  •  ¼ male kašike kumina
  •  malo soli
  • -1 kašika iseckanog peršuna za ukrašavanje
  •  aleva paprika

Priprema:

Pomešajte sve sastojke (osim peršuna i aleve) u blenderu ili procesoru za hranu i posolite po želji. Sve izblendirajte dok ne dobijete smesu nalik na pastu.

Smesu sipajte u činiju za serviranje i ukrasite peršunom i alevom paprikom. Prijatno!

(Ženski magazin)

