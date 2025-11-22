DOMAĆI NAMAZ OD AVOKADA: Zdrav i ukusan dodatak sendvičima

Namaz možete da napravite i sami u svojoj kuhinji

Namaz koji je zdrav koliko i ukusan će biti odličan dodatak sendvičima, ali i kao sos uz tortilja čips. Lako se pravi, a još lakše konzumira!

Sastojci:

2 šolje leblebija iz konzerve

2 zrela avokada, oljuštena i bez koštica

1/3 šolje tahini sosa

¼ šolje soka od limete

2 češnja belog luka

-3 kašike maslinovog ulja

¼ male kašike kumina

malo soli

-1 kašika iseckanog peršuna za ukrašavanje

aleva paprika

Priprema:

Pomešajte sve sastojke (osim peršuna i aleve) u blenderu ili procesoru za hranu i posolite po želji. Sve izblendirajte dok ne dobijete smesu nalik na pastu.

Smesu sipajte u činiju za serviranje i ukrasite peršunom i alevom paprikom. Prijatno!

(Ženski magazin)

