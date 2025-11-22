DOMAĆI NAMAZ OD AVOKADA: Zdrav i ukusan dodatak sendvičima

Namaz možete da napravite i sami u svojoj kuhinji
Namaz koji je zdrav koliko i ukusan će biti odličan dodatak sendvičima, ali i kao sos uz tortilja čips. Lako se pravi, a još lakše konzumira!
Sastojci:
- 2 šolje leblebija iz konzerve
- 2 zrela avokada, oljuštena i bez koštica
- 1/3 šolje tahini sosa
- ¼ šolje soka od limete
- 2 češnja belog luka
- -3 kašike maslinovog ulja
- ¼ male kašike kumina
- malo soli
- -1 kašika iseckanog peršuna za ukrašavanje
- aleva paprika
Priprema:
Pomešajte sve sastojke (osim peršuna i aleve) u blenderu ili procesoru za hranu i posolite po želji. Sve izblendirajte dok ne dobijete smesu nalik na pastu.
Smesu sipajte u činiju za serviranje i ukrasite peršunom i alevom paprikom. Prijatno!
(Ženski magazin)
