KUGLOF SA KARAMELOM I ORASIMA: Jednostavan recept za mnogima omiljenu poslasticu (VIDEO)

Harmonija mekog, vazdušastog kuglofa uz bogat miris karamele i hrskavost oraha.

Foto: Bakina kuhinja
Sastojci:

  • 4 jaja
  • 100 g šećera
  • korica limuna po želji
  • jedna šolja od 50 ml ulja
  • dve kašike otopljenog maslaca
  • 200 ml jogurta
  • jednu šolju od 200 g brašna
  • jedan prašak za pecivo
  • jedan puding od karamele
  • šoljica od 200 g seckanih oraha
  • jedna šoljica od 100 g suvog grožđa

Priprema:

Umutite posebno belanca sa šećerom dok ne dobijete čvrstu strukturu. U posebnoj posudi pomešajte prosejano brašno, puding od karamele i prašak za pecivo. 

Postepeno dodajte ovu suvu smesu u umućena belanca i nežno mešajte špatulom. Zatim dodajte žumanca, ulje, otopljeni maslac, jogurt i koricu limuna. Sve lagano mešajte dok se sastojci ne sjedine. Na kraju umešajte seckane orahe i suvo grožđe. Sipajte smesu u pripremljen kalup za kuglof. Pecite na 180 do 190°C oko 60 minuta.

Karamel preliv:

Pred sam kraj pečenja u šerpicu stavite dve pune kašike šećera. Ostavite da se šećer potpuno istopi i pretvori u karamelu. U karamel dodajte jednu kašiku maslaca, pa to sve dobro izmešajte da se izjednači. Vruć kuglof polako prelijte tim karamelom, pazeći da preliv pređe između rebara. Ostavite da se ohladi pre služenja.

 

