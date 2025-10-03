LJUTENICA SA ŠARGAREPOM I PAPRIČICAMA: Prema bakinom receptu za uživanje tokom cele zime (VIDEO)

Ako još uvek niste, pravo je vreme za pirpemu zimnice

Potrebno je:

2 kg šargarepe

250 g ljute paprike

2 glavice belog luka

peršunov i celerov list

200-250 ml sirćeta

2 kašike soli

1 kašika šećera

200 ml ulja

Priprema:

Šargarepu oljuštiti i malo obariti, oko 5,6 min. LJutu papriku iseći sitno i ispržiti u ulju.

Šargarepu ohladiti i seći na kolutove, dodati prženu papriku, celer, šećer, so, sirće i sitno seckan beli luk.

Sve dobro izmešati i pakovati u tegle, staviti pritiskače, naliti presolcem i zatvoriti dobro.

Rernu uključiti na 90-100 stepeni C na 90 minuta gornji i donji grejač i staviti da se ohlade.

