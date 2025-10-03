LJUTENICA SA ŠARGAREPOM I PAPRIČICAMA: Prema bakinom receptu za uživanje tokom cele zime (VIDEO)

Ako još uvek niste, pravo je vreme za pirpemu zimnice
Potrebno je:
- 2 kg šargarepe
- 250 g ljute paprike
- 2 glavice belog luka
- peršunov i celerov list
- 200-250 ml sirćeta
- 2 kašike soli
- 1 kašika šećera
- 200 ml ulja
Priprema:
Šargarepu oljuštiti i malo obariti, oko 5,6 min. LJutu papriku iseći sitno i ispržiti u ulju.
Šargarepu ohladiti i seći na kolutove, dodati prženu papriku, celer, šećer, so, sirće i sitno seckan beli luk.
Sve dobro izmešati i pakovati u tegle, staviti pritiskače, naliti presolcem i zatvoriti dobro.
Rernu uključiti na 90-100 stepeni C na 90 minuta gornji i donji grejač i staviti da se ohlade.
