bakina kuhinja

LJUTENICA SA ŠARGAREPOM I PAPRIČICAMA: Prema bakinom receptu za uživanje tokom cele zime (VIDEO)

Ako još uvek niste, pravo je vreme za pirpemu zimnice

1759476631_1233.jpg
Foto: Bakina kuhinja
Potrebno je: 

  • 2 kg šargarepe
  • 250 g ljute paprike
  • 2 glavice belog luka
  • peršunov i celerov list
  • 200-250 ml sirćeta 
  • 2 kašike soli
  • 1 kašika šećera
  • 200 ml ulja

Priprema:

Šargarepu oljuštiti i malo obariti, oko 5,6 min. LJutu papriku iseći sitno i ispržiti u ulju. 

Šargarepu ohladiti i seći na kolutove, dodati prženu papriku, celer, šećer, so, sirće i sitno seckan beli luk.

Sve dobro izmešati i pakovati u tegle, staviti pritiskače, naliti presolcem i zatvoriti dobro.

Rernu uključiti na 90-100 stepeni C na 90 minuta gornji i donji grejač i staviti da se ohlade. 

