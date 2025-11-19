RECEPT ZA TRADICIONALNI SLATKI KUPUS: Idealan za početnike - možete spremiti i posnu i mrsnu varijantu (VIDEO)

Priprema ovog kupusa je tako jednostavna da će ga znati skuvati i apsolutni početnici!

Iz bakine kuhinje nam stiže recept za jelo koje je srce tradicionalne kuhinje, ali pripremljeno na najlakši način – jednostavno se sve složi i prelije. U loncu se kriju svi oni bogati ukusi od mesa do svežeg povrća, a zaprška daje onu finalnu notu.

Slatki kupus - sastojci:

Potrebno je (za posnu varijantu samo izbaciti meso i zapržiti na ulju):

Glavica slatkog kupusa, dve do tri karmenadle od svinjskog vrata, šargarepa, ljuta paprika, slatka paprika, malo celera (ako nemate koren, bar celerovog lista), krompir (isečen na četvrtine), dva paradajza isečena na kocke ili 100 ml kuvanog paradajza, suvog začina, seckan peršunov list. Za laganu zapršku: malo ulja ili masti, malo brašna, aleva paprika, tri čena seckanog belog luka.

Slatki kupus - priprema:

Glavicu kupusa iseći na četiri dela. Dno velikog lonca ili šerpe poređati prvom polovinom sečenog kupusa. U sredinu ubaciti krompir isečen na četvrtine i poređati karmenadle od svinjskog vrata. Preko mesa dodati drugu polovinu kupusa.

Odozgo pobosti šargarepu, celer, slatku i ljutu papriku. Naliti vodom da sve ogrezne i kuvati dok kupus i meso ne omekšaju.

Neposredno pre zaprške, u kupus ubaciti dva sveža paradajza isečena na kocke ili dodati 100 ml kuvanog paradajza. Dodati suvog začina.

U tiganju napraviti tanku zapršku: na malo masti upržiti malo brašna. Skloniti sa vatre, dodati tri čena seckanog belog luka i promešati. Pred sam kraj, vratiti na vatru, dodati alevu papriku i odmah preliti kupus. Kuvati još vrlo kratko.

Na samom kraju dodati seckan peršunov list.