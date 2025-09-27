RECEPT ZA MEŠAVINU ZA KROMPIR: Uz ove sastojke će biti najhrskaviji koji ste probali (VIDEO)

Odličan je kao dodatak ili grickalica

Potrebno je:

500 g krompira

1 kašika slatke mlevene paprike

1 mala kašičica ljute mlevene paprike

1 kašika suvog začina

1 kašika kukuruznog brašna

1 kašika griza

1 kašika prezli

1 kašika soja sosa

ulje

Priprema:

Krompir iseći na krupnije komade, pa staviti kašiku soja sosa, malo ulja i izmešati.

U kesu od zamrzivača stavite sve začine sa brašnom, pa ubaciti krompir i dobro istresti. Pleh obložite pek papirom i premažite uljem.

Poređati krompir i peći na 230 stepeni 30 minuta, pa okrenuti krompir špatulom da se peče još dok ne zarumeni. Služiti kao dodatak jelu ili kao grickalicu.