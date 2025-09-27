RECEPT ZA MEŠAVINU ZA KROMPIR: Uz ove sastojke će biti najhrskaviji koji ste probali (VIDEO)

Odličan je kao dodatak ili grickalica
Potrebno je:
- 500 g krompira
- 1 kašika slatke mlevene paprike
- 1 mala kašičica ljute mlevene paprike
- 1 kašika suvog začina
- 1 kašika kukuruznog brašna
- 1 kašika griza
- 1 kašika prezli
- 1 kašika soja sosa
- ulje
Priprema:
Krompir iseći na krupnije komade, pa staviti kašiku soja sosa, malo ulja i izmešati.
U kesu od zamrzivača stavite sve začine sa brašnom, pa ubaciti krompir i dobro istresti. Pleh obložite pek papirom i premažite uljem.
Poređati krompir i peći na 230 stepeni 30 minuta, pa okrenuti krompir špatulom da se peče još dok ne zarumeni. Služiti kao dodatak jelu ili kao grickalicu.
