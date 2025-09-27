Oglas
bakina kuhinja

RECEPT ZA MEŠAVINU ZA KROMPIR: Uz ove sastojke će biti najhrskaviji koji ste probali (VIDEO)

Odličan je kao dodatak ili grickalica

1758956191_22.jpg
Foto: Bakina kuhinja
Potrebno je: 

  • 500 g krompira
  • 1 kašika slatke mlevene paprike 
  • 1 mala kašičica ljute mlevene paprike
  • 1 kašika suvog začina
  • 1 kašika kukuruznog brašna
  • 1 kašika griza
  • 1 kašika prezli
  •  1 kašika soja sosa
  •  ulje

Priprema: 

Krompir iseći na krupnije komade, pa staviti kašiku soja sosa, malo ulja i izmešati.

U kesu od zamrzivača stavite sve začine sa brašnom, pa ubaciti krompir i dobro istresti. Pleh obložite pek papirom i premažite uljem.

Poređati krompir i peći na 230 stepeni 30 minuta, pa okrenuti krompir špatulom da se peče još dok ne zarumeni. Služiti kao dodatak jelu ili kao grickalicu. 

 

