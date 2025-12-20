STARINSKI KOLAČ SA VIŠNJAMA: Sprema se brzo, a ukus je vraća u detinjstvo (VIDEO)

Ovaj starinski kolač je pravo rešenje kada želite nešto brzo, sočno i domaće.
Oglas
Sastojci:
- 2 jaja
- 300 ml mleka
- 50 ml ulja
- 2,5 šolje brašna (šolja od 200 ml)
- 1 vanilin šećer
- korica limuna
- malo soli
- 300-400 g višanja (ili drugog voća po želji)
- šećer u prahu
Priprema:
U dubljoj posudi žicom dobro izmutite jaja, pa dodajte mleko, ulje, vanilin šećer, rendanu koricu limuna i prstohvat soli.
Postepeno dodajte brašno i sve zajedno dobro izmućkajte žicom dok se smesa potpuno ne izjednači i ne nestanu grudvice od brašna.
Dobijenu masu sipajte u podmazan pleh, a preko testa ravnomerno razbacajte višnje iz zamrzivača ili drugo sezonsko voće poput šljiva i kajsija. Pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 40-45 minuta dok kolač lepo ne porumeni.
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas