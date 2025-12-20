STARINSKI KOLAČ SA VIŠNJAMA: Sprema se brzo, a ukus je vraća u detinjstvo (VIDEO)

Ovaj starinski kolač je pravo rešenje kada želite nešto brzo, sočno i domaće.

Sastojci:

2 jaja

300 ml mleka

50 ml ulja

2,5 šolje brašna (šolja od 200 ml)

1 vanilin šećer

korica limuna

malo soli

300-400 g višanja (ili drugog voća po želji)

šećer u prahu

Priprema:

U dubljoj posudi žicom dobro izmutite jaja, pa dodajte mleko, ulje, vanilin šećer, rendanu koricu limuna i prstohvat soli.

Postepeno dodajte brašno i sve zajedno dobro izmućkajte žicom dok se smesa potpuno ne izjednači i ne nestanu grudvice od brašna.

Dobijenu masu sipajte u podmazan pleh, a preko testa ravnomerno razbacajte višnje iz zamrzivača ili drugo sezonsko voće poput šljiva i kajsija. Pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 40-45 minuta dok kolač lepo ne porumeni.