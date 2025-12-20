Oglas
bakina kuhinja

STARINSKI KOLAČ SA VIŠNJAMA: Sprema se brzo, a ukus je vraća u detinjstvo (VIDEO)

Ovaj starinski kolač je pravo rešenje kada želite nešto brzo, sočno i domaće.

1766219142_SnapShot-25-.jpg
Foto: Bakina kuhinja
Sastojci: 

  • 2 jaja
  • 300 ml mleka
  • 50 ml ulja
  • 2,5 šolje brašna (šolja od 200 ml)
  • 1 vanilin šećer
  • korica limuna
  • malo soli
  • 300-400 g višanja (ili drugog voća po želji)
  • šećer u prahu 

Priprema:

U dubljoj posudi žicom dobro izmutite jaja, pa dodajte mleko, ulje, vanilin šećer, rendanu koricu limuna i prstohvat soli.

Postepeno dodajte brašno i sve zajedno dobro izmućkajte žicom dok se smesa potpuno ne izjednači i ne nestanu grudvice od brašna. 

Dobijenu masu sipajte u podmazan pleh, a preko testa ravnomerno razbacajte višnje iz zamrzivača ili drugo sezonsko voće poput šljiva i kajsija. Pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 40-45 minuta dok kolač lepo ne porumeni.

