„ZNALA SAM I NISAM MU DALA DA VIĐA UNUKE“: Megan Markl odgovorila na teške optužbe o ocu

Nakon optužbi da je njen otac posedovao fotografije zlostavljanja dece, Megan Markl naglašava važnost zaštite nevine dece.

Megan Markl se oglasila nakon što je njen otac Tomas Markl optužen da je posedovao fotografije koje prikazuju seksualno zlostavljanje dece. Vojvototkinja od Saseksa rekla je da su te optužbe dospele do nje još 2018. godine.

U svojoj izjavi je navela: "Duboko sam potresena vestima koje su isplivale u poslednja 24 sata, a moje misli su uz svu decu koja su možda pretrpela štetu.

Godine 2018. upućeno je pismo londonskoj policiji, odnosno njihovoj službi za zaštitu kraljevske porodice i specijalnu zaštitu. To pismo je kasnije prosleđeno i meni. U njemu su iznete uznemirujuće i zabrinjavajuće optužbe na račun mog oca, a dobila sam uveravanja da se te navodi istražuju.

Nadam se da će sada biti jasno – uprkos tome što su pojedini mediji tokom godina pogrešno predstavljali činjenice, da je svaka distanca prema mom ocu, kao i moja odluka da mu ne dozvolim kontakt sa našom decom, bila motivisana jednim razlogom: željom da ih zaštitim.

Verovala sam da nadležni organi čine isto i kada su u pitanju druge porodice. Iako su razmere onoga što je sada otkriveno daleko odvratnije nego što bi iko mogao da zamisli, iskreno se nadam da će pravda biti u potpunosti zadovoljena i da će bezbednost i zaštita nevine dece ostati prioritet".

Otac Megan Markl navodi da mu je sve podmetnuto i da su u pitanju "bolesne laži".

Kako je rekao, navodi njegovog sina Toma mlađeg da je na svoje računare i mobilne telefone preuzeo veliku količinu materijala sa seksualnim zlostavljanjem dece, jesu "najgora stvar za koju bi neko mogao da ga optužbi".

Tomas Markl (82) govorio je ekskluzivno za Daily mail iz centra za rehabilitaciju na Floridi, gde uči da hoda uz pomoć proteze, nakon što mu je prošlog decembra, usled velikog krvnog ugruška, amputirana leva noga ispod kolena.

Rekao je: "Šokiran sam, povređen i veoma uznemiren što moj sin iznosi ovakve optužbe protiv mene. Nikada ne bih mogao da učinim ono za šta me optužuju. To je najgora stvar za koju bi neko mogao da me optuži. Ovo su gluposti. Sve su to same laži. Bolesno. Nemam pojma zašto Tom pokušava da me uništi ovim lažima".

(Stil)

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