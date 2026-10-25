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SIN SLAVNE GLUMICE NJENA JE PRESLIKANA KOPIJA: Zajedno su se pojavili u javnosti, a evo čime se on bavi (FOTO)

Sara Džesika Parker i Metju Broderik ponosno su pozirali na crvenom tepihu sa sinom Džejmsom, koji je krenuo njihovim stopama

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Foto: Photo Image Press / Zuma Press / Profimedia
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Čuvena glumica Sara Džesika Parker, zvezda serije "Seks i grad" i njen suprug Metju Broderik pojavili su se sa najstarijim sinom na premijeri pozorišne predstave u Njujorku.

Naslednik glumačkog para je krenuo roditeljskim stopama i njegova glumačka karijera polako dobija na zamahu.

Sara Džesika Parker ponovo je privukla pažnju javnosti, ali ovog puta nije bila u prvom planu samo zbog svog modnog izbora. Glumica je na crvenom tepihu na Brodveju držala sina Džejmsa Vilkija za ruku, a porodični izlazak sa suprugom Metjuom Broderikom privukao je brojne poglede fotografa. 

Glumica, koja ima 61 godinu, i njen suprug, Metju Broderik, pojavili su se sa svojim najstarijim detetom, 23-godišnjim Džejmsom, na premijeri predstave Other Desert Cities. Događaj je održan u nedelju, 18. oktobra, u pozorištu Hadson u Njujorku.

Džejms je stajao između svojih poznatih roditelja, elegantno odeven u tamnoplavo odelo, svetloplavu košulju i kariranu kravatu. Kombinaciju je upotpunio ukrasnom maramicom u džepu sakoa i braon kožnim cipelama.

Metju se odlučio za tamnosivo odelo, prugastu kravatu i maramicu u boji, dok je Sara Džesika zablistala u svom prepoznatljivom glamuroznom stilu.

Glumica je za ovu priliku odabrala pripijenu crnu haljinu sa nežnim cvetnim motivima, ravnim izrezom i resama na porubu koji se spuštao ispod kolena. Kratki crni kardigan, elegantne cipele sa špicastim vrhom i svetlucava večernja torbica zaokružili su njen izgled.

Svoju plavu kosu pustila je da slobodno pada u blagim talasima niz leđa, dok je diskretna ogrlica sa priveskom dodala nežan detalj celokupnoj kombinaciji.

Porodica je zajedno pozirala fotografima. Džejms je jednom rukom zagrlio oca, dok je drugom držao majku za ruku, a njihovi osmesi zabeležili su topao porodični trenutak. Upravo ovde se vidi da je on preslikan majka, a da na oca nema ni trepavicu, a kamoli nešto više.

Porodično pojavljivanje na Brodveju dolazi u trenutku kada Džejms sve ozbiljnije gradi svoj glumački put. Godina 2025. donela mu je i važan akademski uspeh: diplomirao je na Univerzitetu Braun, gde je studirao klasične nauke.

(Glossy)

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