ALEKSANDRA PRIJOVIĆ PROSLAVILA ĆERKI PRVI ROĐENDAN: "Želim treće dete"

Aleksandra Prijović je pre godinu dana na svet donela ćerku koju je dugo priželjkivala.

Muzička zvezda Aleksandra Prijović je juče sa suprugom Filipom Živojinovićem proslavlja prvi rođendan ćerkice Arije. Ona je tom prilikom govorila o porodici i istakla da joj se ostvarila želja da dobije ćerku.

- Pa eto vi znate koliko sam ja pričala o tome da bih volela da dobijem devojčicu i eto hvala Bogu da danas slavimo rođendan i krštenje - rekla je za Blic.

Pevačica kaže da njen sin Aleksandar liči na oca, ali da karakterno liči na nju.

Na pitanje da li bi volela još jedno dete, Aleksandra je odgovorila potvrdno.

- Pa želela bih što da ne. Razmišljala sam, kada bih imala troje dece, Aki je poseban, Arija je posebna i stvarno mi je teško da kažem da li bih volela da imam muško ili žensko treće dete jer su stvarno deca za poželeti.

Slavlje je organizovano u jednom beogradskom restoranu kraj reke Save, a prisustvovale su brojne poznate ličnosti, među kojima je bilo puno Aleksandrinih kolega i kolegnica, pa je veče sigurno bilo ispunjeno dobrom muzikom.

(Blic)

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