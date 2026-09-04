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OVO JE DEČKO POPULARNE MLADE GLUMICE O KOJOJ PRIČA SVET: Starije je od nje 17 godina i zbog njega je raskinula veridbu (FOTO)

Srce Sidni Svini je osvojio poznati muzički menadžer.

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Foto: Profimedia/ COBRA TEAM / BACKGRID
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Mlada američka glumica, Sidni Svini (28), više definitivno ne krije partnera te je odlučila da se sa muzičkim menadžerom, Skuterom Braunom (45) provoza gondolom u Veneciji. 

Razlog njihovog zajedničkog dolaska u Veneciju je prisustvo 83. Međunarodnom filmskom festivalu kome ove godine prisustvuje mnoštvo mladih glumaca. 

Sidni je za dnevnu šetnju ovim italijanskim gradom ponela belu lepršavau haljinu izraženog dekoltea, a uparila ju je uz jednostavne crne salonke. NJen partner je nosio belu košulju u kombinaciji s teksas bermudama, kačketom i bež mokasinama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Nakon vožnje gondolom su otišli na večeru  Armani Beauty brenda čije je Sidni zaštitno lice uz Kendal Dženar. 

Par se upoznao prošlog leta na venčanju Džefa Bezosa i Loren Sančez, koje je takođe bilo u Veneciji, a nakon samo nekoliko meseci su potvrdili vezu. 

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