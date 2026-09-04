OVO JE DEČKO POPULARNE MLADE GLUMICE O KOJOJ PRIČA SVET: Starije je od nje 17 godina i zbog njega je raskinula veridbu (FOTO)

Srce Sidni Svini je osvojio poznati muzički menadžer.

Mlada američka glumica, Sidni Svini (28), više definitivno ne krije partnera te je odlučila da se sa muzičkim menadžerom, Skuterom Braunom (45) provoza gondolom u Veneciji.

Razlog njihovog zajedničkog dolaska u Veneciju je prisustvo 83. Međunarodnom filmskom festivalu kome ove godine prisustvuje mnoštvo mladih glumaca.

Sidni je za dnevnu šetnju ovim italijanskim gradom ponela belu lepršavau haljinu izraženog dekoltea, a uparila ju je uz jednostavne crne salonke. NJen partner je nosio belu košulju u kombinaciji s teksas bermudama, kačketom i bež mokasinama.

Nakon vožnje gondolom su otišli na večeru Armani Beauty brenda čije je Sidni zaštitno lice uz Kendal Dženar.

Par se upoznao prošlog leta na venčanju Džefa Bezosa i Loren Sančez, koje je takođe bilo u Veneciji, a nakon samo nekoliko meseci su potvrdili vezu.

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