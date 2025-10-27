DUGMAD OTKOPČANA: Druga mladost naše glumice - Srbija je obožavala, a ona se povukla i odselila u Hrvatsku (FOTO)

ZALIZALA je kosu, a stavila je i crveni karmin koji je dodatno dao šmek njenoj odevnoj kombinaciji.

Glumica Ana Franić (44) aktivna je na svom Instagram profilu, a poslednje fotografije koje je objavila napravile su pometnju.

Naime, Ana Franić je na pomenutoj društvenoj mreži objavila selfi, a u prvom planu je bila raskopčana košulja zbog koje su se komentari nizali.

Ana se slikala u ogledalu, zalizala je kosu, a stavila je i crveni karmin koji je dodatno dao šmek njenoj odevnoj kombinaciji.

Dugo živela van Srbije

Ana Franić dugo je živela van Srbije. Publika ju je volela u "Mješovitom braku", a malo nakon uloge u tada jednoj od najpopularnijih serija se povukla i zbog ljubavi napustila našu prestonicu.

Nakon što je upoznala profesionalnog ronioca iz Splita, Marka Ižakovića, preselila se u Hrvatsku, gde je sedam godina sa njim živela u braku. Kada je zbog ljubavi otišla iz rodnog grada za Split, glumica nije mnogo razmišljala, želeći da život nastavi pored izabranika, kraj Jadranskog mora.

Ana Franić rodila je dvoje dece, ali je na kraju par odlučio da se rastane, što joj je bio veliki životni udarac.

- Ja sam Splitu dala svojih sedam godina i mnogo više kada sam bila dete, ali ovih sedam važnih godina sam Splitu dala i mogu da kažem da se nisam snašla onako kako sam očekivala, iako je to bio moj drugi grad, posle Beograda, u životu. Split je jedan prelep i divan grad za otići, za videti. Živeti u Splitu, živeti u bilo kom primorskom mestu znači navići se na jedan život kakav mi ovde ne poznajemo, na jednu potpunu učmalost manje sredine, zime, vetrova, južine, ludila u glavi i tako dalje. Split deluje na papiru veliki, ali on ima nekakav mentalitet jednog malog mesta. Meni je to bilo apsolutno nepodnošljivo do te mere da mi se čini nekada da ja više ni pored mora ne mogu da se opustim, vučem nekako postraumatski sindrom, lepše mi je na planini. Svi kažu divan je život na moru, ali kao što mi ne obraćamo pažnju svakodnevno na Kalemegdan i na Adu, jer je to za nas normalno, tako i pored tog mora kada živite, prolaziš pored njega svakodnevno, obavljaš svoje poslove i tako dalje. Tako da, iskreno, ja mislim da sam ja Splitu zaista mnogo dala, dala sam im dva dva dečaka, koja sada svakog leta i svake zime idu tamo i ulepšavaju taj Split, tako da od mene dosta - rekla je ona nedavno za "Blic".

O povratku u prestonicu

Na male ekrane i veliko platno vratila se sa dve skroz drugačije uloge u seriji "Močvara" i filmu o Svetozaru Miletiću "Ime naroda".

- U isto vreme sam radila i "Močvaru" i film s Darkom Bajićem. Vraćam se filmu posle 12 godina. Igram Anku, prvi put mamu jednoj odrasloj osobi, koja drži tu kuću i podrška je suprugu i ćerki. Zanimljivo je da vas dva reditelja u isto vreme vide na neki potpuno drugačiji način - kazala je jednom prilikom.

"I dalje me prepoznaju"

Franićeva ne krije da je i dalje prepoznaju na ulici po ulozi u seriji "Mješoviti brak".

- I dalje me običan svet prepoznaje i zaustavlja na ulicu. Najviše ljudi me i danas pamti samo po serijama koje sam radila. Na prvom mestu to je "Mješoviti brak" - istakla je Ana i otkrila da li joj sinovi znaju koliko je voljena u Srbiji:

- Stariji zna, a mlađi je još mali. Nema potrebe da prebacujem kanal kad se mama pojavi, jer oni i ne prate te sadržaje.

Glumicu smo nedavno imali prilike da gledamo i u seriji "Tri muškarca i tetka", a svojevremeno je imala ulogu i u projektu "Ulica lipa".

