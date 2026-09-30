"BIO SAM IDIOT, STALNO SAM TO ODLAGAO": Silvester Stalone se kaje zbog jedne stvari - evo šta bi uradio drugačije da može da vrati vreme

Silvester Stalone otvoreno je govorio o svom braku sa Dženifer Flavin i priznao da postoji jedna stvar koju bi danas uradio drugačije.

Posle gotovo tri decenije zajedničkog života, slavni glumac Silvester Stalone smatra da je predugo čekao da napravi najvažniji korak u njihovoj vezi.

Tokom razgovora sa Trejsi Smit, koji je održan u okviru programa CBS Sunday Morning u NJujorku, 80-godišnji glumac dobio je pitanje koju bi životnu odluku promenio kada bi imao priliku da nešto uradi ispočetka.

Stalone nije dugo razmišljao o odgovoru, ali je priznao da je pitanje teško. Ipak, kada je reč o njegovom odnosu sa Dženifer, zna tačno šta bi promenio.

- Voleo bih da sam oženio svoju suprugu otprilike osam godina ranije. Bio sam pravi idiot, stalno sam odlagao - rekao je glumac.

NJihova ljubavna priča počela je još 1988. godine, kada su se sasvim slučajno upoznali u jednom restoranu. Venčali su se devet godina kasnije, 1997. godine, a danas iza sebe imaju 29 godina braka.

- Još uvek zapravo učim o odnosima i o tome koliko mogu da budu teški. Zbog toga žalim. I izvini, dušo - poručio je Stalone direktno svojoj supruzi.

Glumac se potom osvrnuo i na svoje detinjstvo i mogućnost da je nedostatak ljubavi i pažnje koju je osećao od roditelja uticao na njegov kasniji odnos prema ljubavi i bliskosti.

- Ima i toga - rekao je Stalone, dodajući da mnogi ljudi tokom života nose posledice iskustava iz najranijeg detinjstva.

Svoje viđenje uporedio je sa komadom mokre gline. Kako je objasnio, dete je u najranijem uzrastu izuzetno oblikovano onim što mu se događa, a određene emocionalne „udubljenja“ mogu ostati zauvek.

- Morate da prođete kroz život sa tim problemima i oni ne nestaju - rekao je glumac.

Ipak, upravo je odnos sa Dženifer, kako danas priznaje, promenio njegov pogled na ljubav. Stalone je rekao da je zahvaljujući supruzi konačno naučio šta znači voleti nekoga.

- Učenje da volite je navika, zaista divna navika. A sa mojom suprugom Dženifer, to je konačno došlo na svoje mesto. Trebalo mi je oko 60 godina, ali stigli smo do toga - rekao je.

Stalone i Dženifer imaju tri ćerke – Sofiju, Sistin i Skarlet. Glumac iz prvog braka sa Sašom Čak ima sinove Serdžoa i Sejdža, koji je preminuo u julu 2012. godine.

NJihov brak prošao je kroz ozbiljnu krizu 2022. godine, kada je Dženifer podnela zahtev za razvod. Međutim, supružnici su se pomirili samo mesec dana kasnije.

Stalone je nakon pomirenja priznao da je godinama pravio grešku stavljajući posao ispred porodice.

- Stavio sam posao ispred svoje porodice i to je tragična greška koja se više neće ponoviti - rekao je tada.

Da su uspeli da prevaziđu krizu pokazali su i prošle godine, kada su obeležili 29. godišnjicu braka. Stalone je na Instagramu objavio njihovu zajedničku fotografiju i uz nju napisao da mu supruga daje smisao životu.

Dženifer mu je uzvratila emotivnom porukom i poručila da ga voli i da je on njeno sve.

Posle svega što su zajedno prošli, Stalone danas bez mnogo razmišljanja priznaje da je jednu stvar trebalo da uradi mnogo ranije – da se oženi ženom sa kojom je izgradio porodicu i kojoj, kako kaže, duguje važnu životnu lekciju o ljubavi.

(Glossy)

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