SILVESTER STALONE O SMRTI SINA: Iznenada je preminuo u 35. godini

Silvester Stalone i danas sa velikom tugom govori o smrti svog najstarijeg sina Sejdža, koji je 2012. godine iznenada preminuo u 36. godini.

U svojim novim memoarima "The Steps", 80-godišnji glumac opisao je trenutak kada je saznao da mu je sin preminuo.

Stalone je tada bio u kancelariji i radio na scenariju kada ga je pozvao dr Stiven Levin, treći suprug njegove majke Džeki.

- Pozvao me je i rekao: 'Zovem da ti kažem da je otišao' - prisetio se glumac.

Stalone kaže da ga je posebno pogodio način na koji mu je vest saopštena.

- Bilo je tako kratko i bez emocija. 'Žao mi je, otišao je. Vidimo se. Ćao.' To je bilo sve. Nije bilo: 'Mogu li da pomognem?’ Ničega. To je bilo poražavajuće - rekao je.

Sejdž je imao samo 36 godina kada je preminuo od srčanog udara izazvanog koronarnom bolešću.

Otac i sin zajedno su glumili u filmu "Roki 5" iz 1990. godine, a Stalone je kasnije otkrio da je njihovo zajedničko iskustvo na filmu bilo istovremeno bolno i lekovito, navodi Page Six.

Sejdž je u filmu igrao sina Rokija Balboe, a pojedine scene bile su zasnovane na stvarnim problemima između njega i njegovog oca.

- Kada sam u filmu vikao: 'Nikada nisi provodio vreme sa mnom! Nikada nisi provodio vreme sa mojom majkom!', to je bila istina. Gledao sam oca u lice i zaista mu to govorio - govorio je Sejdž.

Prema njegovim rečima, tokom snimanja su obojica nekoliko puta zaplakala, a njihov odnos se nakon filma značajno promenio.

- Posle filma se sve promenilo. Uradili bismo sve jedan za drugog - rekao je Sejdž.

(B92.net)

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