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UBILA SE ĆERKA SLAVNOG GLUMCA: Imala je samo 13 godina, porodica saopštila tužne vesti - "Srca su nam slomljena..."

Čed Lou je izgubio ćerku Fionu, a porodica se oglasila zvaničnim saopštenjem.

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Foto: Chelsea Lauren for P.S. ARTS / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Glumac Čad Lou, kog publika najviše pamti iz serije "Slatke male lažljivice" i njegova supruga, producentkinja Kim Pejnter, izgubili su trinaestogodišnju ćerku Fionu Hepler Lou.

U izjavi dostavljenoj magazinu PEOPLE u utorak, 29. septembra, porodica Lou je navela: "Duboko su nam slomljena srca zbog gubitka naše voljene Fione."

Fione su se prisetili kao "devojčice pune ljubavi, koja je bila pametna, kreativna i obožavala da pleše".

"Sestre su je obožavale, a roditelji su je neizmerno voleli", navela je porodica, dodajući: "Zapravo, bila je svetlost našeg života."

Potom je porodica rekla i molbu za javnost:

"NJen odlazak je razoran za celu našu porodicu i u ovom trenutku molimo za molitve i privatnost. Ako se vi ili neko koga poznajete bori sa mentalnim zdravljem, molimo vas da se obratite liniji za pomoć."

Podsetimo, Čed (58) i Kim (52) dobili su Fionu 16. novembra 2012. godine. Ona je bila srednja od njihove tri ćerke.

NJihova najstarija ćerka, Mejbel Pejnter, ima 17 godina, a najmlađa, Niksi Barbara, ima 10 godina.

Ako ste u depresiji ili pomišljate na samoubistvo, postoji više načina da dobijete psihološku pomoć. Broj SOS linije klinike "Laza Lazarević" je 011/7777-000. Broj Centra "Srce" za pružanje emotivne podrške osobama u krizi i prevenciju samoubistva je 0800-300-303.

(Mondo)

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