NOVI SNIMAK PRESLIJA GERBERA ŠOKIRAO JAVNOST: Ovako su izgledali njegovi poslednji sati

Novi snimak Preslija Gerbera pojavio se desetak dana nakon smrti i pokazuje ga u centru za oporavak u Santa Moniki, nekoliko sati pre nego što je pronađen mrtav.

Novi snimak Preslija Gerbera, sina Sindi Kraford i Rendija Gerbera, pojavio se u američkim medijima desetak dana nakon njegove smrti i ponovo otvorio pitanja o poslednjim satima koje je proveo u centru za oporavak u Santa Moniki.

Video, do kojeg je došao Page Six, navodno je nastao u subotu uveče, svega nekoliko sati pre nego što je 27-godišnji Presli pronađen mrtav. Na snimku se vidi kako sam drži kameru i pokazuje prostor u kojem je boravio, od spavaće sobe sa više kreveta do balkona sa pogledom na uređeno imanje i panoramu grada. Dva izvora potvrdila su za Page Six da je video snimljen upravo te večeri.

Snimao prostor u kojem je proveo poslednju noć

Presli je na snimku obučen u belu majicu bez rukava, nosi naočare i srebrni lančić, dok su vidljive i njegove prepoznatljive tetovaže na vratu. Deluje kao da kamerom pravi kratak obilazak prostorija u kojima je smešten, bez posebnog obraćanja javnosti ili objašnjavanja zbog čega snima.

Resolutions Living, objekat u kojem je boravio, predstavlja se kao rezidencijalni program oporavka, a ne kao klasična bolnica ili detoks centar. U okviru objekta nalaze se prostorije za boravak, teretana, bioskopska sala, kuhinja i drugi sadržaji namenjeni rezidentima. Program se, prema podacima centra, zasniva na višefaznom pristupu koji uključuje postavljanje ciljeva, volontiranje i aktivnosti usmerene na oporavak.

U centar stigao svega nekoliko sati ranije

Prema navodima američkih medija, Presli je u objekat stigao iste subote, dakle svega nekoliko sati pre smrti. Los Angeles Times je objavio da je u rezidenciju ušao u subotu uveče, dok je policija već narednog jutra intervenisala zbog prijave moguće predoziranosti.

U audio-snimku komunikacije hitnih službi, do kojeg je došao Page Six, pominju se „srčani zastoj“ i „predoziranje“. Ipak, zvaničan uzrok smrti Preslija Gerbera još nije utvrđen, a konačan nalaz zavisi od toksikoloških i drugih analiza medicinskog istražitelja.

Zbog toga se u ovom trenutku može govoriti samo o sumnji na predoziranje, ne i o potvrđenom uzroku smrti.

Izvori tvrdili da poslednjih dana „nije bio svoj“

Jedan izvor rekao je za Page Six da je Presli u danima pred smrt delovao drugačije nego inače i da „nije bio svoj“. Takve tvrdnje, međutim, dolaze iz anonimnih izvora i nisu deo zvaničnog medicinskog nalaza.

(Kurir)

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