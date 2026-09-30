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IZABRAN NAJLEPŠI MUŠKARAC NA MEĐUNARODNOM TAKMIČENJU LEPOTE: Ima 23 godine, studira prava, a evo odakle dolazi (FOTO)

Prvi put u istoriji takmičenja pobedio je predstavnik ove zemlje.

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Foto: Printscreen/ Instagram - andresbrisen
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Navikli smo da pratimo krunisanja mis univerzuma i mis sveta, raskošne haljine i suze radosnice pobednica. Muška takmičenja lepote privlače manje pažnje, iako je i na njima konkurencija velika. Ovogodišnji pobednik izbora Mister International je Andres Brisenjo.

Finale je održano 26. septembra u dvorani MCC Hall, u tržnom centru The Mall Lifestore Bangkapi u Bangkoku. Takmičenje je počelo 12. septembra, a učesnici su prvi deo proveli u glavnom gradu Tajlanda, a od 15. do 20. septembra boravili su na Puketu, gde su organizovana fotografisanja, noćna trka i predstavljanje u kupaćim kostimima. U finalu su učestvovala 52 predstavnika različitih zemalja i teritorija.

Titulu je prvi put osvojio predstavnik Meksika, Andres Brisenjo, student prava i nekadašnji igrač bejzbola. Novi Mister International ima 21 godinu i rođen je u Mazatlanu, u meksičkoj državi Sinaloa. Studira pravo, a kao svoj životni cilj navodi zaštitu prava građana Meksika. Bavio se streličarstvom, košarkom, američkim fudbalom, plivanjem, tenisom i golfom, ali mu je najveća sportska ljubav bejzbol.

Predstavio je i društveni projekat Four for Life, posvećen mentalnom zdravlju mladih i prevenciji zavisnosti. Učestvuje i u čišćenju plaža i programima zaštite morskih kornjača. Brisenjo je govorio da je prijavljivanje na izbore lepote za njega bilo lični izazov i prilika da izađe iz zone komfora posle godina provedenih u sportu.

(Mondo)

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