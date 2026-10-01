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ŽIVE U ISTOM GRADU, A JOŠ UVEK SE NISU VIDELI: Princ Hari se vratio u Britaniju, ali ništa od susreta s ocem

Vojvoda od Saseksa, princ Hari, se još uvek nije lično sastao sa svojim ocem, kraljem Čarlsom, otkako se prošlog meseca vratio u Ujedinjeno Kraljevstvo, piše britanski Hello.

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Foto: Profimedia/ ZUMAPRESS.com / MEGA
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Hari i Megan Markl borave u Britaniji već duže od mesec dana, još od trenutka kada su 26. avgusta sleteli na aerodrom u Birmingemu. Ipak, kako saznaje magazin Hello Hari se od povratka nije video sa ocem, iako se pretpostavlja da su razgovarali telefonom. 

Kralj je veći deo septembra proveo u Škotskoj, izuzev kratkog povratka u London radi nekoliko obaveza početkom tog meseca. To znači da je udaljenost otežala svaki potencijalni ponovni susret sa mlađim sinom – kao i sa unucima, princem Arčijem (7) i princezom Lilibet (5).

Par iz Saseksa boravi u rezidenciji koja nije deo kraljevskih poseda u oblasti Kotsvolds. Harijev povratak u Ujedinjeno Kraljevstvo mogao bi da predstavlja priliku za dodatno popravljanje odnosa sa porodicom nakon nekoliko burnih godina.

Bio je u zategnutim odnosima sa ocem izvesno vreme nakon što je kritikovao članove kraljevske porodice u intervjuu Opri Vinfri, Netfliksovom dokumentarcu i svojoj autobiografiji „Rezerva” (Spare), pošto se pre šest godina povukao sa dužnosti aktivnog člana kraljevske porodice.

U februaru 2024. godine, Hari je hitno doputovao iz Kalifornije u Ujedinjeno Kraljevstvo kako bi posetio oca nakon što mu je dijagnostikovan rak, što je možda označilo početak njihovog pomirenja. Međutim, sukob sa Vilijamom i dalje traje i ne pokazuje znake smirivanja, a porodični susret u julu odigrao se istog popodneva kada je Vilijam igrao na humanitarnoj utakmici pola u Vindzoru. 

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