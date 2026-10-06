BIVŠI PRINC ENDRU TUŽI POLICIJU: Osporava zakonitost pretresa njegovih nekretnina nakon što su ga uhapsili

Policija je Endrua uhapsila 19. februara 2026, na njegov 66. rođendan, zbog sumnje na krivično delo zloupotrebe položaja u javnoj službi.

Endru Mauntbaten Vindzor (66), bivši princ kom su sve kraljevske titule oduzete zbog povezanosti s osuđenim pedofilom Džefrijem Epstajnom, pokrenuo je postupak protiv policije Thames Valley Police. Sa svojim pravnim timom osporava zakonitost pretresanja njegovih nekretnina koje su sprovedene u sklopu istrage nakon njegovog hapšenja.

Kako je prvi izvestio Daily Telegraph zatražio je sudsku reviziju postupanja policije i time postao prvi član kraljevske porodice koji je osporio zakonitost krivičnog postupka nakon kralja Čarlsa I, koji je to učinio 1649. godine.

Policija je Endrua uhapsila 19. februara 2026, na njegov 66. rođendan, zbog sumnje na krivično delo zloupotrebe položaja u javnoj službi. Na ispitivanju je proveo gotovo 12 sati, a u policiji je završio zbog sumnje da je tokom obavljanja funkcije britanskog trgovinskog izaslanika, između 2001. i 2011, Džefriju Epstajnu prosleđivao osetljive informacije povezane s radom britanske vlade.

Endru je godinama bio povezan i prijateljevao s Džefrijem Epstajnom, a osim aktuelne policijske istrage, Endrua je javno i na sudu za seksualno zlostavljanje optužila Virdžinija Đufre. Tvrdila je da ju je kao tinejdžerku Džefri Epstajn uključio u svoju mrežu seksualnog iskorišćavanja i tako je kao 17-godišnjakinja završila u raljama tadašnjeg princa koji je s njom tri puta imao seksualne odnose.

Endru je negirao da je imao seksualni odnos s Đufre i u intervjuu za BBC 2019. čak je tvrdio da se uopšte ne seća da ju je ikada upoznao. Da je to laž pokazala je fotografija na kojoj je drži oko struka, a iza njih stoji Epstajnova najbliža saradnica Gislejn Maksvel. Đufre je 2021. podnela civilnu tužbu u NJujorku protiv Endrua, tražeći odštetu zbog navodnog seksualnog zlostavljanja, ali do suđenja nikada nije došlo jer je u februaru 2022. postignuta vansudska nagodba. Kasnije su se navodno javile i druge žene sa sličnim pričama.

NJegova povezanost s Epstajnom imala je i ozbiljne posledice unutar britanske kraljevske porodice. NJegova majka, kraljica Elizabeta II 2022. godine oduzela mu je počasne vojne titule i zabranila korišćenje oslovljavanja s "NJegovo kraljevsko visočanstvo", dok mu je brat, kralj Čarls III 2025. godine oduzeo sve preostale kraljevske i plemićke titule. Zabranjeno mu je da koristi titulu princa i vojvode od Jorka, te ga danas oslovljavaju s Endru Mauntbaten Vindzor.

(Kurir)

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