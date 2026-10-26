ČOLA ODBIO HIT KOJU MU JE MARINA TUCAKOVIĆ NAMENILA: Govorila je da je to jedna od njenih najlepših pesama, a evo kod koga je završila

Hit koji i danas zauzima posebno mesto u domaćoj rok muzici napisala je čuvena autorka Marina Tucaković, a Zdravko Čolić ga je odbio.

Čuvena balada grupe "Generacija 5", pod nazivom "Ti samo budi dovoljno daleko", objavljena je 1979. godine, a tekst za ovu emotivnu numeru napisala je legendarna Marina Tucaković.

Pesmu je u originalu otpevao Goran Milošević, a ona je vremenom postala jedan od najvećih i najprepoznatljivijih hitova ove grupe, koji i danas zauzima posebno mesto u domaćoj rok muzici.

Prvobitno namenjena Čoli

Zanimljivo je da je Marina Tucaković svojevremeno upravo ovaj tekst izdvojila kao jedan od najboljih koje je napisala.

Prvobitno ga je namenila Zdravku Čoliću, ali pesma na kraju ipak nije završila u Čolinim rukama. Umesto toga, proslavila ju je "Generacija 5", čime je numera obezbedila svoje trajno mesto u istoriji domaće muzike.

Marina Tucaković ostavila je neizbrisiv trag na muzičkoj sceni, a njen talenat nije poznavao žanrovske granice — potpisala je tekstove brojnih velikih narodnih, pop i rok hitova koji su postali vanvremenski klasici.

(Blic)

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