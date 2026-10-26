Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

ČOLA ODBIO HIT KOJU MU JE MARINA TUCAKOVIĆ NAMENILA: Govorila je da je to jedna od njenih najlepših pesama, a evo kod koga je završila

Hit koji i danas zauzima posebno mesto u domaćoj rok muzici napisala je čuvena autorka Marina Tucaković, a Zdravko Čolić ga je odbio.

1793007882_1780307573_1770113985_67b8e63fec373b6046d56b59000c14b6fdba99bb.jpg
Foto: ATA images.rs/ R.Z.
Oglas

Čuvena balada grupe "Generacija 5", pod nazivom "Ti samo budi dovoljno daleko", objavljena je 1979. godine, a tekst za ovu emotivnu numeru napisala je legendarna Marina Tucaković.

Pesmu je u originalu otpevao Goran Milošević, a ona je vremenom postala jedan od najvećih i najprepoznatljivijih hitova ove grupe, koji i danas zauzima posebno mesto u domaćoj rok muzici.

Prvobitno namenjena Čoli

Zanimljivo je da je Marina Tucaković svojevremeno upravo ovaj tekst izdvojila kao jedan od najboljih koje je napisala.

Prvobitno ga je namenila Zdravku Čoliću, ali pesma na kraju ipak nije završila u Čolinim rukama. Umesto toga, proslavila ju je "Generacija 5", čime je numera obezbedila svoje trajno mesto u istoriji domaće muzike.

Marina Tucaković ostavila je neizbrisiv trag na muzičkoj sceni, a njen talenat nije poznavao žanrovske granice — potpisala je tekstove brojnih velikih narodnih, pop i rok hitova koji su postali vanvremenski klasici.

(Blic)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas