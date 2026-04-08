"DEVOJKA SA KRILIMA" NA MOTORU: Ponovo oduševila javnost nakon što je prošla kroz bolan period

Dejana Bačko, poznata kao „Devojka sa krilima“, ponovo je inspirisala javnost novim snimkom sa suprugom Markom Nežićem.

Foto: Printscreen/ Instagram - devojka_sa_krilima
Dejana Bačko, poznatija javnosti kao „Devojka sa krilima“, iz dana u dan pokazuje koliko su volja, hrabrost i ljubav prema životu jači od svih prepreka. Mnogima je upravo ona simbol snage i inspiracije, a sada je pažnju privukla novim snimkom koji je raznežio i oduševio njene pratioce.

Ovog puta, Dejana je podelila kadar iz još jedne nesvakidašnje avanture sa suprugom Markom Nežićem, koji ju je vozio na motoru.

 

Zajedno zabeležili poseban trenutak

Dejana i Marko su celu vožnju zabeležili kamerom, a snimak njihovog zajedničkog trenutka brzo je privukao pažnju na društvenim mrežama.

NJihovi pratioci imali su priliku da vide još jedan kadar iz života para koji često pokazuje koliko im zajedništvo, podrška i ljubav znače u svakodnevici.

Nedavno podelila bolnu vest

Podsetimo, Dejana je nedavno sa javnošću podelila veoma tešku i potresnu vest — da su ona i njen suprug izgubili bebu u četvrtom mesecu trudnoće.

U emotivnoj objavi, koju je podelila uz fotografiju iz bolnice, objasnila je da je tokom redovne kontrole u utorak lekar primetio da nešto nije kako treba.

- Naša beba nije imala razvijene gornje ekstremitete, a srce, iako je kucalo, imalo je ozbiljnu srčanu manu - napisala je tada Dejana.

Tom prilikom istakla je i da je u takvim trenucima gotovo nemoguće pronaći prave reči.

Snagu pronašla u porodici

Uprkos ogromnom bolu, Dejana je pokazala izuzetnu snagu. Ona, koja je rođena bez ruku i svakodnevno funkcioniše kao da ih ima, zahvalila je lekarima što su joj pomogli da donese najtežu odluku u životu.

Naglasila je i da veoma dobro zna koliko borba može da bude teška, jer je i sama kroz mnogo toga prošla, te da nikome ne bi poželela isti put.

Tokom najtežih dana provedenih u bolnici, najveću utehu i oslonac pronašla je u suprugu i njihovoj ćerkici.

Ćerka joj vratila osmeh

Da joj makar na trenutak izmami osmeh, njihova ćerka joj je iz kuće slala video-snimke na kojima izvodi „trikove“ sa plišanim medom.

Upravo tim detaljem Dejana je posebno dirnula javnost, istakavši koliko su ona i Marko zahvalni što već imaju jednu zdravu, pametnu i prelepu devojčicu.

(Kurir)

