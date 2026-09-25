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KEJT MIDLTON UMALO PALA NA CRVENOM TEPIHU: Jedna od gošći joj stala na haljinu (VIDEO)

Svečani izlazak princa Vilijama i princeze od Velsa dobio je neočekivan obrt zbog jednog pogrešnog koraka na crvenom tepihu.

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Foto: Profimedia/ GEORGE ROGERS
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Kejt Midlton umalo je izgubila ravnotežu na londonskoj premijeri filma „Digger“, kada joj je jedna od gošći slučajno stala na dugački deo haljine. Princeza od Velsa se na trenutak zanela, ali se brzo pribrala i ostala na nogama.

Nezgoda se dogodila dok je Kejt prolazila u društvu Markusa Rajdera, direktora organizacije Film and TV Charity, i predsednice te organizacije Kler Tavernije. Upravo je Kler nagazila na haljinu, a čim je shvatila šta se dogodilo, gestom se izvinila princezi. Kejt se nasmejala i nastavila dalje, dok je snimak njihovog susreta ubrzo počeo da se deli na društvenim mrežama.

Haljina privukla pažnju, ogrlica ima posebnu istoriju

Za premijeru u bioskopu Odeon na londonskom Lester skveru Kejt je izabrala dugu haljinu boje šljive, koju potpisuje Dženi Pakam. Uz nju je nosila ogrlicu sa ametistima, dijamantima i biserima, koja je nekada pripadala kraljici majci. Kraljica Aleksandra poklonila ju je 1923. godine Elizabeti Bouz-Lajon, budućoj kraljici majci. Kejt je izgled upotpunila visećim bisernim minđušama princeze Dajane.

Princezi je društvo pravio princ Vilijam, a na premijeri su se ponovo sreli sa Tomom Kruzom. Sa glumcem su se prethodno družili 2022. godine, na britanskoj premijeri filma „Top Gan: Maverik“. Kruz je ovog puta pružio Kejt ruku dok je silazila niz stepenice prema bioskopskoj sali.

(Kurir)

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