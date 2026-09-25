POSLE 9 GODINA PONOVO ZAJEDNO: Melanija prvu damu Kine odvela na posebno mesto i poslala snažnu poruku (VIDEO)

Melanija Tramp i Peng Lijuan posetile su Nacionalni muzej azijske umetnosti u Vašingtonu, naglašavajući kulturne veze između Amerike i Kine.

Prva dama Kine Peng Lijuan boravi u zvaničnoj poseti SAD, sa svojim suprugom, kineskim predsednikom Si Đinpingom. Čuveni par je juče doputovao u Ameriku gde su ih dočekali Donald i Melanija Tramp, američki predsednik i prva dama. U njihovu čast je danas upriličen zvanični prijem u Beloj kući, na šta se nadovezala poseta čuvenom muzeju.

Melanija Tramp i Peng Lijuan posetile su danas Nacionalni muzej azijske umetnosti u Vašingtonu u sklopu Smitsonijan institucije.

Dok su Donald Tramp i Si Đinping vodili bilateralne i ekonomske razgovore u Beloj kući, njihove supruge su se opredelile za "meku moć" diplomatije i stila.

Melanija Tramp koja je za današnji susret izabrala retro komplet modne kuće Alexander McQeen, rekla je u intervjuu za Fox News da je želela da odvede prvu damu Kine u ovaj muzej kako bi istakla vekovne kulturne veze i "povezanost kulture, Amerike i Kine".

Prve dame su obišle kolekcije koje obuhvataju vekove umetničkih dostignuća i kulturne razmene između Kine i Amerike. Izbor mesta je simboličan i zbog toga što je muzej prošle godine Kini vratio fragmente svilenog rukopisa starog preko 2.000 godina, koji je ranije bio ukraden iz jedne grobnice.

Posetile su Sobu pauna, pozlaćenu zelenu, plavu i zlatnu trpezariju koja se nekada nalazila u jednoj londonskoj vili, pre nego što je 1923. godine otvorena za javnost u Vašingtonu. Sobu je napravio američki umetnik Džejms Maknil Vistler.

Takođe su zastale da pogledaju kameni disk iz drevne Kine, kao i ulje na platnu "Princeza iz zemlje porcelana" Vistlera, koje se nalazi u Sobi pauna i oslikava ženu u kimonu kako stoji i drži lepezu. Kasnije su deca iz Kineske škole "Houp" izvela poznate kineske narodne pesme: "Pesma i osmeh" i "Cvet jasmina".

Modni i politički analitičari ispratili su ovaj događaj sa velikom pažnjom, jer su obe prve dame poznate po spajanju sofisticiranog stila sa diplomatskim protokolom, što su i danas pokazale na delu.

Ovo nije njihov prvi susret; Melanija Tramp i Peng Lijuan srele su se 2017. godine u Pekingu, kada su posetile školu i pile čaj u Dvorskom muzeju (Zabranjenom gradu). Susret se desio tokom zvanične posete SAD Kini, tokom prvog mandata Donalda Trampa.

Predsednik SAD bio je u maju ove godine u poseti Kini, bez svoje supruge Melanije Tramp.

Prva dama Amerike privukla je danas pažnju smrknutim izrazom lica tokom zvaničnog prijema u Beloj kući. I tokom obilaska muzeja zebeležene su njene neobične grimasi, ali i osmesi. Na društvenim mrežama komentarišu da se usiljeno smejala.

(Blic Žena)

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