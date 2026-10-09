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DRAMATIČAN SNIMAK SELIN DION UZNEMIRIO FANOVE: Pevačica se srušila na sceni tokom koncerta u Parizu!

Tokom izvođenja jedne od pesama, Dion je poskakivala na jednoj nozi, a zatim izgubila ravnotežu i pala.

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Foto: Profimedia/ Didier Ferey, Shutterstock Editorial
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Pevačica Selin Dion koja se poslednjih godina bori sa narušenim zdravstvenim stanjem, pala je na pozornici tokom koncerta u Francuskoj, ali se brzo pribrala i nastavila nastup kao da se ništa nije dogodilo.

Nezgoda se dogodila u sredu uveče u Nanteru, gde kanadska pevačica održava koncerte u okviru serije nastupa "Celine Dion Paris 2026–2027".

Pad na zadnjicu

Tokom izvođenja jedne od pesama, Dion (58) je poskakivala na jednoj nozi, a zatim izgubila ravnotežu i pala. Pevačica je pala na zadnjicu, ali je rukom uspela da ublaži udarac. Gotovo odmah je ustala, podigla palac prema publici kako bi pokazala da je dobro, a zatim nastavila da peva. 

Gerij Frank, koji je snimio ovaj trenutak, rekao je za Storyful da ga je pevačicin pad iznenadio i zabrinuo. Ipak, oduševilo ga je koliko se brzo snašla i nastavila nastup. Dodao je da nezgoda nije nimalo uticala na ostatak koncerta i da je Dion nastavila da nastupa kao da se ništa nije dogodilo.

Povratak na scenu posle zdravstvenih problema

Selin se poslednjih godina povukla sa koncertnih pozornica zbog sindroma ukočene osobe, retkog neurološkog poremećaja koji izaziva ukočenost mišića i bolne grčeve. Uprkos zdravstvenim problemima, pevačica se 2024. godine vratila pred publiku spektakularnim nastupom na otvaranju Olimpijskih igara u Parizu.

Sada se novom serijom koncerata ponovo vraća redovnim nastupima, a njen najnoviji pad na sceni, srećom, nije sprečio pevačicu da završi koncert.

(Mondo)

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