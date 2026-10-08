DžENIFER LOPEZ POVEZUJU S BIVŠIM MUŽEM NIKOL KIDMAN: Razvod ih je zbližio, a sada se šuška da su stalno u kontaktu

Dženifer Lopez ističe da traži partnera koji će je poštovati, a ne koristi aplikacije za upoznavanje niti odgovara na poruke na društvenim mrežama.

Svetska javna scena možda je dobila novi ljubavni par i za mnoge je to skroz neočekivani spoj. Šuška se da su se Dženifer Lopez i Kit Urban zbližili nakon što su oboje stavili tačke na svoje brakove.

Dženifer Lopez i Kit Urban našli su se u središtu novih glasina o romansi. Pevačica i muzičar imaju zanimljivu zajedničku istoriju. Bili su u isto vreme članovi žirija u emisiji American Idol, Džej Lo se vratila u 13. sezonu takmičenja 2014. godine, zajedno sa bivšim mužem Nikol Kidman i Harijem Konikom Mlađim.

Ova trojka je nastavila saradnju i u narednoj sezoni, što je Lopez i Urbanu pružilo dovoljno vremena da izgrade prijateljski i poslovni odnos. NJihov zajednički rad u tom popularnom šou-programu bio je dobro dokumentovan, iako nije potvrđeno da je između njih postojala romansa.

Prema navodima neimenovanog izvora za portal RadarOnline.com, njih dvoje su sada stalno u kontaktu, a njihovo prijateljstvo postalo je još prisnije nakon što su okončali svoje brakove.

Džej Lo je spremna za novu ljubav, bivši partneri je nisu voleli

Foto: Profimedia/ Wintersteller/BEI, Shutterstock Editorial

Mnogima Džej Lo i Kit Uran deluju kao nespojiv par, ali i te kako ima spona među njima, pored pomenute saradnje u takmičenju American Idol.

Lopez (57) i Urban (58) su izuzetno uspešni izvođači koji razumeju izazove života pod stalnom pažnjom javnosti. Odlično znaju terete javnih profesija, a saradnja i prijateljstvo mogu da budu sjajna osnova za ljubavnu vezu.

Podsetimo, glumica i pevačica Dženifer Lopez udavala se četiri puta. NJeni bivši muževi su Ojani Noa, Kris Džad, Mark Entoni sa kojim ima blizance Emu i Maksa i Ben Aflek, od koga se razvela 2025.

Džej Lo je nakon razvoda rekla da je spremna za novu vezu i da nije odustala od ljubavi. Ali je napomenula da bi volela da njen budući partner ne bude sa javne scene. Kako je dodala, karakter muškarca joj je bitan, a ne njegov izgled.

Međutim, kasnije je u emisiji Džimija Kimela poručlila da uživa u singl statusu i na pitanje da li je u vezi, odgovorila je: "Ne! Ne, nisam! Ne daj Bože, ne želim bilo šta da upropastim".

Na nastupima je fanovima rekla da će sledeći partner morati ozbiljno da "zasluži" njenu ljubav, i da više ne pristaje na kompromise – traži isključivo poštovanje, prihvatanje i trud u realnom svetu ističući da uopšte ne odgovara na poruke na Instagramu niti koristi aplikacije za upoznavanje.

Šok je izazvala kada je u emisiji Hauarda Sterna na pitanje da li misli da ju je neko od bivših partnera voleo, rekla: "Niko me nije istinski voleo". Objasnila je: "Nije stvar u tome da ja ne vredim da budem voljena, nego oni to nisu imali u sebi. Nisu bili sposobni za to".

Brak Kita Urbana i glumice Nikol Kidman koja je ovako govorila o razvodu, zvanično je okončan u januaru ove godine, čime je završen njihov brak koji je trajao skoro dve decenije.

Nikol Kidman je podnela zahtev za razvod u septembru 2025. godine, nakon što je javnost saznala da su već od početka tog leta živeli odvojeno. A kraj braka je inicirao Kit Urban, dok je glumica u početku pokušavala da spasi njihovu vezu.

Nikol Kidman koju sada povezuju sa ovim bogatašem, pripalo je primarno fizičko starateljstvo nad njihovim ćerkama, Sandej Rouz i Fejt Margaret koje provode 306 dana godišnje sa majkom, a 59 dana sa ocem.

S obzirom na to da bivši par ima predbračni ugovor, podela imovine je protekla bez problema. Svaka strana je zadržala svoju ličnu imovinu, ušteđevinu i automobile. Nikol je ostala sa ćerkama u njihovoj glavnoj porodičnoj kući u Nešvilu, dok se Kit preselio u drugu kuću u istom gradu. Niko ne plaća alimentaciju.

Izvori bliski bivšem paru rekli su da su se strasti smirile, da između Nikol i Kita postoji poštovanje i da se trude da uspešno odgajaju ćerke bez javnih okršaja.

Nikol Kidman zvala Džej Lo boginjom i ikonom: Oživela stara fotografija

Džej Lo i Nikol Kidman poznaju se dugi niz godina. Dve zvezde su u sjajnim odnosima. Nedavno je na mrežama ponovo postala viralna stara fotografija sa otvaranja restorana Madre’s koji je Lopez otvorila u aprilu 2002. godine. Na njoj pevačica razgovara sa Nikol Kidman i Benom Aflekom. Fotografija je zanimljiva javnosti jer je u tom trenutku Džej Lo još bila u braku sa Krisom Džadom, a njena romansa sa Benom Aflekom počela je tek kasnije te godine (zabeleženo je kako je u jednom momentu posmatala glumca sa ogromnim oduševljenjem što se tumači kao znak ogromnih simpatija koje nije mogla da sakrije).

Ta slika je sada interesantna i zbog glasina o njenoj romansi sa Kitom Urbanom. Fotografija kao da je bila najava takve priče.

Isticanja radi, Nikol Kidman je u više navrata javno hvalila Džej Lo nazvavši je boginjom i definciijom ikone svetske scene. Glumica je odlazila na njene koncerte u Las Vegasu i nije krila oduševljenje.

(Blic Žena)

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