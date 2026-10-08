DžO MANGANIJELO OTKRIO MRAČNU STRANU BRAKA SA SOFIJOM VERGARAM: Tvrdi da nije želela decu i otkriva šta se dogodilo kada se borio za život

Džo Manganijelo tvrdi da je tokom borbe sa autoimunom bolešću Sofija Vergara bila emotivno distancirana i ismevala njegovu privrženost psu koji mu je spasio život.

Razvod Sofije Vergare i Džoa Manganijela bio je veliko iznenađenje za svetsku javnost. Da li će se nakon detalja koje glumac iznosi u knjizi Bloodlines promeniti mišljenje o braku bivšeg para?

U svojim memoarima pod nazivom "Bloodlines" Džo Manganijelo tvrdi da je njegova bivša supruga Sofija Vergara odbijala da ga zagrli, pa čak i ismevala njegovo štene dok se on borio sa misterioznim autoimunim oboljenjem.

Glumac navodi da je njihov brak "potpuno izgubio svaku emotivnost” tokom njegove zdravstvene krize, prema navodima iz odlomaka do kojih je došao magazin People. Čak objašnjava i da mu je pas, zbog kojeg ga je Sofija navodno ismevala, spasao život u trenucima kada je razmišljao o samoubistvu.

Džo piše: "Morao sam da se rešim pištolja jer sam stalno razmišljao o tome, a onda se pojavio pas. Od pacijenta sam postao onaj koji brine o drugom biću".

Dok je njemu pas doslovno spasio život, Sofija se u javnosti često šalila na račun toga kako ga je pas "oteo“ od nje i kako ga voli više nego nju, što je on kao ismevanje svoje emocionalne ranjivosti.

Džo Manganijelo: "Ovo je razlog zašto Sofija Vergara i ja nismo dobili decu"

Iako Sofija (54) tvrdi da su se ona i Džo (49) razišli jer je on želeo decu, a ona nije htela da bude "stara mama”, Manganijelo napominje da je zapravo odustao od ideje o deci dok je bio bolestan.

U knjizi navodi da su razmatrali opciju donacije jajnih ćelija nakon nekoliko neuspešnih pokušaja vantelesne oplodnje ali nije želeo da umre i ostavi Sofiju sa detetom "koje nije biološki njeno”.

Kako je naglasio, njegovo zdravlje počelo da se pogoršava ubrzo nakon venčanja 2015. godine. Patio je od bolova u stomaku, čireva u digestivnom traktu, povišene temperature, osipa, glavobolje i iscrpljenosti.

Hitno je operisan 2016. godine, a tokom narednih sedam godina izgubio je oko 27 kilograma, prošao kroz brojne kolonoskopije i bio podvrgnut operaciji uklanjanja dela creva.

Glumac se lečio od Kronove bolesti i kolitisa, ali ti lekovi nisu delovali, pa je, kako kaže, protiv bolova morao da koristi hidrokodonske tablete, fentanilske flastere i marihuanu.

U međuvremenu je imao operaciju ponovnog spajanja digestivnog traktai kaže da sada nema simptome niti koristi lekove.

Razvod kao grom iz vedra neba, Manganijelo je ponovo zaljubljen

Bivši par bio je u braku od novembra 2015. godine do jula 2023. kada su zvanično saopštili javnosti da se rastaju. NJihov razvod je i pravno okončan u aprilu 2024. godine.

Vergara i Manganijelo su 17. jula 2023. godine objavili zajedničko saopštenje da se razvode nakon sedam godina braka. Džo je zvanično podnio zahtev za razvod dva dana kasnije, navodeći kao razlog "nepomirljive razlike“, a kao zvanični datum razdvajanja upisan je 2. jul 2023.

Čuvena glumica ima sina Manola Gonzalesa Vergaru (35) kog je dobila sa bivšim partnerom Džoo Gonzalesom. Džo Manganijelo je u stabilnoj i ozbiljnoj vezi sa američkom glumicom i voditeljkom Kejtlin O'Konor (37).

(Blic Žena)

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