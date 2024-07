Džuliju Roberts na Vimbldonu niko nije prepoznao: Skroz se promenila (FOTO)

Džulija Roberts je rešila da uvede drastične promene

Umalo da je ne prepoznamo!

Glumica Džulija Roberts bila je jedna od poznatih ličnosti koje su pratile finale Vimbldona u nedelju. Meč između Đokovića i Alkaraza je pratila u društvu supruga Danija Modera, glumca Benedikta Kamberbača i njegove supruge Sofi Hanter.

Ona je poznata kao neko ko je celu karijeru imao smeđu boju kose sa primesama bakarne, ali se sada odlučila za drastične promene. Došla je plava, a nije odolela ni tako popularnom bobu koji je najpopularnija frizura 2024. godine, a po svemu sudeći žene će mu ostati verne i tokom sledeće sezone.

Foto: Profimedia/ IMAGO

Džulija je nosila simpatičnu haljinu koja podseća na teniske haljinice. A kroja je i u beloj boji sa crveno-crnim detaljima.

Trenutno radi na filmu "After the Hunt", pa je to možda jedan od razloga njene drastične promene boje i dužine kose.

