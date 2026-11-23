Pevačica Emina Jahović održala je još jedan uspešan koncert u Beogradu, nakon čega je sumirala utiske pred okupljenim medijima i istakla koliko je uživala sa publikom.

Ona se tom prilikom osvrnula i na otkazivanje nastupa u Beogradskoj areni, priznavši da je odluka doneta u poslednji čas iz tehničkih i organizacionih razloga, uz izvinjenje obožavaocima.

Pored toga, Emina je iskreno govorila o izvođenju svojih brojnih dueta, ali i otkrila da su njeni sinovi Jaman i Javuz trenutno u Londonu sa ocem.

- Ja sam uživala večeras, bilo mi je predivno, drago mi je da beogradska publika i dalje prati moju turneju. Ja imam toliko dueta da bih za svaki koncert morala da zovem svakog posebno, moram da naviknem publiku da konačno sluša mene i da ja otpevam duete, blam me je da stalno zovem nekoga da bude deo mog repertoara, naporno je, jako je teško uskladiti - rekla je Emina Jahović, pa otkrila zbog čega je otkazala koncert u beogradskoj Areni:

- Arena je bila odluka mene i moje organizacije da se otkaže, neke stvari tehničke i organizacione prirode nisu mogli da se ispune. Otkazali smo što se kaže u pet do dvanaest, to je bila greška, moram da se izvinim ljudima, ali desiće se i ta Arena jednog dana. Mi nismo ni krenuli sa kampanjom. Jednostavno nismo mogli da se sastavimo i napravimo organizaciju oko Arene. Nisu finansije bile u pitanju. Košta mnogo, ali košta i Sava centar - rekla je pevačica, pa progovorila o sinovima:

- Sinovi su trenutno u Londonu, Jaman i Javuz su sada sa ocem, ovog puta nisu tu - rekla je Emina.

(Blic)